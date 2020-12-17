Источник материала: Хартия'97

Приветствуем в санкционном списке! 17.12.2020, 17:03

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Директор Dana Holdings Боян Карич

Как Dana Holdings связана с режимом.

Два месяца назад брюссельское издание EUobserver опубликовало расследование о связанных с Лукашенко фирмах, действующих на Кипре. Одна из них — Dana Holdings, которая оказалась в третьем пакете санкций ЕС по Беларуси, что является косвенным доказательством правдивости выводов, к которым пришли журналисты в своем расследовании, пишет The Village Беларусь . А сегодня компания оказалась в санкционных списках ЕС.

Две кипрские компании по продаже недвижимости — Eastleigh Trading и Dana Holdings — связаны с невесткой диктатора Лилией Лукашенко, женой его старшего сына Виктора.

И более пристальный взгляд на них проливает свет на лабиринт финансовых связей между Никосией и Минском.

Токсичность Лукашенко заиграла новыми красками, после того как он последние два месяца (уже четыре месяца — прим.) начал жестоко расправляться с протестующими, которые вышли на улицы после фальсифицированных августовских выборов.

А страны ЕС, в том числе Кипр, договорились 12 октября заморозить его финансовые активы, если таковые обнаружатся. Ситуация усугубилась в тот же день — Лукашенко разрешил милиции использовать боевые патроны против демонстрантов, если понадобится.

ЕС заявил, что может расширить санкции в случае эскалации насилия, например, они могут распространиться на бизнес-олигархов, которые обогатили диктатора, сказал источник в ЕС.

«Санкции имеют очень широкую правовую основу, и существует буквально тысячи имен, которыми они могут пополниться», — отметил источник.

Семейное дело

Лилия Лукашенко была назначена директором Eastleigh Trading Вячеславом Дудкиным, бывшим начальником антикоррупционного управления МВД Беларуси, который бежал из страны и в 2012 году дал интервью российской газете «Коммерсантъ».

Дудкин заявил, что Лилия Лукашенко и владелец Eastleigh Trading, белорусский олигарх Владимир Пефтиев, использовали фирму в мошеннических схемах.

А Пефтиев был внесен санкционный список ЕС в 2011 году на том основании, что он был «ключевым финансовым спонсором режима Лукашенко».

В настоящее время Лилия Лукашенко управляет художественной галереей в торговом центре Dana Holdings group в Минске.

Но на вопрос EUobserver, является ли Лилия Лукашенко художником, Валерий Цепкало, баллотировавшийся в президенты Беларуси, ответил: «Искусство, которым она точно владеет прекрасно, состоит в том, чтобы зарабатывать деньги на нем [Александре Лукашенко], делая огромные уступки его предприятиям-любимчикам».

Eastleigh Trading все еще была активна в 2019 году, согласно ее кипрским корпоративным файлам. А ее «основными видами деятельности» были «деятельность холдинговой компании и покупка, реконструкция и предоставление недвижимости в Беларуси», согласно аудиту 2013 года. Акции компаннии принадлежали «исключительно нерезидентам» Кипра, говорится в аудите, а его директорами была кипрская фирма финансовых услуг под названием Centaur, которая не отвечает на звонки.

Между тем, Dana Holdings group имеет свою штаб-квартиру в Минске и управляется двумя сербами — Бояном и Небойшей Карич, отпрысками белградской бизнес-династии Каричей, с которой Александр Лукашенко имеет дружеские связи в течение многих лет.

Лилия Лукашенко также была названа «старшим сотрудником» в дочерней компании Dana Holdings, «Дана Астра», в белорусских финансовых отчетах за 2017 год.

Кипрский филиал этой компании последнее время занимался бизнесом не особо активно, судя по документам, но Небойша Карич, который указал своим адресом остров Palm Jumeirah в Дубае, где часто бывает Александр Лукашенко, был одним из ее основных акционеров в 2019 году.

За последние несколько лет Dana Holdings получила ряд контрактов на строительство элитных квартир в Минске. Также эту компанию заметили в списке тех, которые выразили поддержку Лукашенко в то время, когда другие бастовали в знак солидарности с протестующими.

Но Dana Holdings опровергает обвинения.

«Это утверждение категорически ложно. Дана Холдингс… получила разрешение на строительство через открытые, конкурентные процессы, в строгом соответствии с беларуским законодательством», — сообщил представитель Dana Holdings лондонского и московского PR-агентства EM.

А также Dana Holdings попыталась дистанцироваться от Лилии Лукашенко, заявив, что она была простым дизайнером и не вернулась на работу в «Дана Астра» после того, как три года назад ушла в декретный отпуск.



Директор Dana Holdings Боян Карич в Дубае. Фото из его Instagram

Финансовые лабиринты

Цепочка Минск-Никосия-Белград-Дубай проливает свет на некоторые запутанные финансовые потоки между Беларусью и ЕС. И Кипру пришлось бы прекратить (заморозить) свою деятельность, если бы он хотел по-настоящему разобраться в его финансовые отношениях с Беларусью. Согласно документам, этот маленький остров привлекает в Беларусь больше иностранных инвестиций, чем любая другая страна ЕС.

Тесные связи проистекают из договора об избежании двойного налогообложения 1998 года, который позволяет белорусским фирмам получать выгоду от более низких кипрских налогов через оффшорные дочерние компании-ширмы (это официально зарегистрированная компания, которая существует лишь формально — прим.).

А налоговые льготы, по данным белорусской статистики, в лучшие годы, например, в 2013 году, составляли € 1 млрд в год.

Некоторые крупные белорусские компании также инвестировали в Кипр.

Штаб-квартира белорусской IT-фирмы Asbis, выручка которой, согласно годовому отчету, составляет € 1,6 млрд, находится в кипрском городе Лимассол.

Штаб-квартира Wargaming Group, белорусской компании по производству видеоигр, оцененная американским информагентством Bloomberg в € 1,3 млрд, находится в стеклянной башне в кипрской столице. Wargaming Group купила самую большую часть (20 процентов) второго по величине кредитора Кипра — Hellenic Bank, сообщают кипрские СМИ.

И по меньшей мере 19 белорусов, включая бизнесменов и их семьи, также приобрели кипрские паспорта в период с 2017 по 2019 год, сообщило информационное агентство Al Jazeera EUobserver, исходя их слитых кипрских файлов.

«Wargaming Group стала очень влиятельной в Никосии», — сказал EUobserver бывший сотрудник Кипрского Центрального банка.

Но для кипрского Министерства финансов в этой ситуации не было ничего предосудительного. «Финансовые потоки из Кипра в Беларусь ограничены», — сказано на сайте министерства. «Других белорусских инвесторов [кроме Wargaming Group] в кипрской банковской системе нет», — добавил он.

«Следует отметить, что Кипр является международным деловым и финансовым центром с разветвленной сетью соглашений об избежании двойного налогообложения. Поскольку это так, потоки ПИИ [прямых иностранных инвестиций] в другие юрисдикции являются обычным явлением», — говорится также на сайте.

Министерство отказалось сообщить, знает ли оно о каких-либо связанных с Лукашенко фирмах на своей территории.

Также в министерстве отказались сказать, замораживали ли они какие-то белорусские активы в последний раз, когда ЕС вводил санкции против таких людей, как Лукашенко и Пефтиев, в период с 2011 по 2016 год.

По оценкам Цепкало, который до прихода в оппозицию управлял ПВТ в Минске, Лукашенко мог отмыть благодаря кипрским фирмам «более $1 млрд (€ 850 млн)».



Штаб-квартира Wargaming Group в Никосии. Фото: Nikolasphotography

Глубокий карман

Проникнуть в непрозрачные белорусские структуры непросто даже чиновникам ЕС.

В последний раз Пефтиев, например, выиграл знаковое дело в суде ЕС в Люксембурге в 2014 году, который заявил, что Совет ЕС не смог собрать достаточно доказательств для его включения в список.

И журналистам тоже трудно пролить свет на эту историю. Когда EUobserver спросил, где сейчас живет Пефтиев и по-прежнему ли он связан с Eastleigh Trading, его минская юридическая фирма Revera отказалась отвечать и пригрозила подать в суд на этот сайт, если он упомянет о его предыдущем замораживании активов в ЕС.

«Создавать образ (вероятнно, Пефтиева — прим. противоречащий решению Суда общей юрисдикции ЕС, является неправильным, вводит в заблуждение и наносит большой ущерб», — заявил по электронной почте представитель юридической фирмы Дмитрий Архипенко.

Пефтиев и его жена Ольга Макаренко раньше жили на Мальте, а Ольга Макаренко также создала 12 компаний на Британских Виргинских островах, когда он еще находился под санкциями ЕС, согласно так называемым «Панамским документам».

Но «мы не даем вам [EUobserver] права на публикацию… любой информации о господине Пефтиеве или членах его семьи», — сказал Архипенко.

«Господин Пефтиев уже много лет не посещает Беларусь, не ведет никакого бизнеса — ни в Беларуси, ни в ЕС, не владеет никакими акциями европейских фирм и, по моим сведениям, в данный момент пишет книги», — также сказал Архипенко.

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