Деньги не пахнут: как иностранные компании помогают выживать режиму Лукашенко

статья о том, как на самом деле иностранные компании сейчас поддерживают существование режима Лукашенко, как они могли бы помочь беларускому народу и почему на вопрос об эффективности внешнего экономического давления не существует однозначного ответа. The Village Беларусь публикует ее перевод. На ресурсе Global Voices появилась аргументированнаяо том, как на самом деле иностранные компании сейчас поддерживают существование режима Лукашенко, как они могли бы помочь беларускому народу и почему на вопрос об эффективности внешнего экономического давления не существует однозначного ответа.публикует ее перевод.





Бан банков

Одна из наиболее обсуждаемых мер — это отключение Беларуси от SWIFT, глобальной банковской коммуникационной сети.





В этом месяце интернет-платформа «Голос», созданная командой заключенного в тюрьму кандидата в президенты Виктора Бабарико, опросила беларусов о том, поддержат ли они исключение Беларуси из SWIFT. Из более чем 400 000 респондентов 64% поддержали эту меру.





SWIFT может и не быть официальным институтом ЕС, но как кооператив, базирующий в Бельгии, он должен следовать правилам и положениям ЕС. Если ему будет дано указание отключить Беларусь, как это было с Ираном в 2012 году, SWIFT поддержит требование беларуского народа усилить экономическое давление на режим Лукашенко.





Сам Лукашенко признал, что угрозы отключить Беларусь от SWIFT сработали по меньшей мере один раз. В своем интервью для украинского сайта GordonUA всего за три дня до выборов 9 августа беларуский лидер рассказал о своей встрече в 2009 году с верховным представителем ЕС по внешней политике Хавьером Соланой.





«Я спросил его, что будет, если мы признаем суверенитет [Абхазии и Южной Осетии]… Он был готов к этому вопросу. Он достал блокнот и начал перечислять: «господин президент, Беларусь немедленно отключат от SWIFT-транзакций. Это была самая серьезная из санкций», — напомнил Лукашенко.









Далее он заявил, что, поскольку Россия не предоставила никаких гарантий для компенсации Беларуси таких потерь, две отколовшиеся территории в Грузии никогда официально не признавались Минском.





Эта идея вновь стала популярной во время недавних протестов. 10 ноября директор диссидентского Беларуского Свободного театра Николай Халезин заявил, что Запад должен отключить Беларусь от SWIFT в ответ на решение властей заморозить средства жертвам репрессий, собранные в рамках краудфандинговой кампании BY_help.





«Сегодня власть Лукашенко держится на жадности силовиков, трусости чиновников и нерешительности части населения… Любое значительное давление со стороны международного сообщества воспринимается пирамидой власти как слабость основ диктатуры», — пояснил Халезин в интервью GlobalVoices.





«Эти меры лишают диктатуру ресурсов для выплаты заработной платы силовикам и госчиновникам».





Многие в беларуской оппозиции, похоже, разделяют эти надежды. В ноябре кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская повторила эти призывы.





Лукашенко возмутился, заявив, что те, кто призывает к отключению Беларуси от SWIFT, хотят «уничтожить страну».





Но затем проправительственная линия изменилась, пытаясь преуменьшить значение такого шага.





По данным газеты «Наша Нива», в конце ноября Национальный банк Беларуси направил частным банкам письмо с просьбой как можно скорее подключиться к системе российского сервисного бюро SPFS. Это означает, что даже если ЕС и США сумеют убедить SWIFT отключить Беларусь, все крупные платежи будут проходить через российские банки.





Затем 4 декабря провластный аналитик Петр Петровский сообщил государственному информационному агентству БЕЛТА: «с 1990-х годов, когда Беларуси угрожали санкциями, в стране была создана собственная внутренняя банковская система-БЕЛКАРТ. Мы также подключены к российской системе. Мы связаны с китайской системой. В настоящее время SWIFT не обладает монополией на осуществление денежных операций».





«С другой стороны, отключение Беларуси от SWIFT нанесет самый мощный удар по беларуской радикальной оппозиции… потому что оппозиция не сможет получить финансирование с помощью банковских карт», — заключил Петровский в том же интервью.





Платформа «Голос» отвергает эти аргументы, заявляя, что «российская система, созданная в качестве резервной на случай отключения от SWIFT России, не поможет».





Эта система никогда не запускалась и существует только в виде наработок программного обеспечения. Россия не может открыть корсчет в валюте, отличной от российского рубля, так как это противоречит правилам SWIFT, говорится в заявлении, в котором прогнозируется, что в случае отключения остановится импорт и экспорт.





Технологическое эмбарго

Предыдущие попытки ограничить доступ к технологиям, используемым беларуским правительством, не увенчались большим успехом. В 2011 году ЕС ввел эмбарго на любое оружие и оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, в качестве реакции на насилие в отношении протестующих после президентских выборов в декабре 2010 года.





США также запретили экономические отношения с рядом беларуских чиновников и предприятий, хотя к 2019 году некоторые санкции были сняты или заморожены из-за надежды на нормализацию отношений.





светошумовые гранаты, применявшиеся против протестующих на улицах Минска летом и осенью 2020 года, были чешского проихводства. Хотя они, предположительно, были приобретены до эмбарго 2011 года. Несмотря на эти усилия,Хотя они, предположительно, были приобретены до эмбарго 2011 года.





А вот технология DPI (Deep Packet Inspection), используемая для ограничения доступа к десяткам независимых веб-сайтов в Беларуси — это уже современный продукт. Он был разработан принадлежащей США канадской компанией Sandvine, представители которой продемонстрировали беларуским властям технологию еще в мае 2020 года.





После расследования Bloomberg и международного резонанса компания пересмотрела свой внутренний этический кодекс и расторгла соглашение с Минском.





«Прекратив действие соглашения, Sandvine заявила, что прекратит предоставлять обновления программного обеспечения и техническую помощь для своего оборудования, используемого контролируемым государством Национальным центром обмена трафиком, который управляет всеми интернет-данными, поступающими в страну и из нее.





Но это не означает, что оборудование перестанет функционировать сразу же, им по-прежнему можно будет пользоваться в краткосрочной перспективе», — сказал представитель компании Bloomberg в сентябре 2020 года.

Эти два примера — лишь верхушка айсберга.

Согласно пресс-релизу, предоставленному Global Voices представителями беларуской диаспоры в Сан-Франциско, истинные масштабы сотрудничества иностранных компаний с беларуской властью могут быть гораздо шире.





Эти беларусы протестуют у офисов компаний Кремниевой долины из-за их связей с беларуским правительством. Они утверждают, что более 20 ведущих мировых IT-компаний поставляют беларуским властям технологии, среди них:









- Seagate Technology,

- Kingston Technology, д

- очерняя компания IBM Red Hat software,

- SAP SE,

- VMware Inc,

- Oracle Corporation,

- Broadcom Inc,

- Supermicro,

- Intel,

- NVIDIA и многие другие.





Упоминания о некоторых продуктах этих компаний (таких как VMWare, Seagate и Oracle) действительно можно найти на государственном портале тендеров.





В то время как западные аппаратные и программные средства используются для обеспечения цифровых систем большинства беларуских государственных учреждений, важно отметить, что некоторые из них более глубоко вовлечены в репрессии, чем другие.





«Supermicro, компания информационных технологий, базирующаяся в Сан-Хосе, штат Калифорния, недавно выиграла тендер беларуского КГБ на поставку своего оборудования за 100 тысяч долларов. Вполне вероятно, что серверы Supermicro помогут Национальной Службе безопасности страны хранить ее данные, но так ли это точно неизвестно.





Перед началом тендера беларуская община района залива Сан-Франциско направила им письмо о ситуации в Беларуси и попросила прекратить тендер, — говорится в описании акции протеста 24 ноября.





Supermicro еще не опубликовала ответ.





Но остановить экспорт технологий репрессивному режиму будет не так-то просто. На самом деле, согласно официальному сайту беларуских государственных тендеров, серверы Supermicro будут поставляться КГБ через частную беларускую компанию MAP INFO.





На бумаге американская компания не будет участвовать в поддержке беларуского КГБ. Чтобы избежать этого на практике, Supermicro пришлось бы прекратить продажу своего оборудования любым беларуским частным компаниям.





То же самое можно сказать и о лицензионном программном обеспечении Vmware для серверов, которое используется информационно-аналитическим центром при Администрации президента — тендер на него в сентябре 2020 года выиграла частная беларуская компания «КвадроСофт».





Даже если бы американские компании прекратили сотрудничество со своими беларускими частными партнерами, этого может оказаться недостаточно. Учитывая небольшие размеры беларуского рынка, тогда вступить в игру могли бы российские частные и государственные поставщики.





«Учитывая нехватку внутренних ресурсов и высокую зависимость от внешнего финансирования для финансирования торгового дефицита и обслуживания внешнего долга, любые ограничения, налагаемые на потоки капитала, могут значительно ухудшить экономическую ситуацию и сделать Беларусь более зависимой от российского финансирования», — пришла к выводу Юлия Коростелева в ее исследовании эффективности санкций в отношении Беларуси, опубликованном Европейской службой внешнеполитической деятельности в 2012 году.





Прошло восемь лет, а в плане цепочек поставок ничего не изменилось. Тесные экономические связи с Россией или Казахстаном, а также расширяющиеся отношения с Китаем (и зависимость от него) дают Минску возможность закупать любое оборудование или товары, в которых ему отказывает Запад.





Важно отметить, что технологии с открытым исходным кодом также могут использоваться для многих целей — и ничего не стоят. Они уже используются не только для обхода цензуры, но и для ее включения, как показывает пример австрийского мобильного оператора А1.





Когда беларуские власти отключают мобильный интернет по всему Минску во время массовых протестов, А1 уступает их требованиям. За это компания попала под пристальное внимание австрийской прессы.





По данным Фонда Quirum Media Foundation, беларуская дочерняя компания А1 использовала это широко распространенное программное обеспечение Squid для фильтрации доступа к тем независимым СМИ и другим сайтам, которые вызвали недовольство у власти.





«Squid — это просто бесплатное программное обеспечение с открытым кодом, которое можно установить на мощный компьютер», — пояснил Вадим Лосев, беларуский аналитик и консультант по цифровой безопасности с большим опытом работы в Беларуси, России и Казахстане. - Его лицензия не включает никаких ограничений на использование программного продукта для фильтрации интернета».





Со своей стороны, А1, похоже, предположила, что принудительные отключения интернета — это цена ведения бизнеса в Беларуси. В своем ответе на открытое письмо KeepItOn coalition, неправительственной организации, которая проводит кампанию против отключения интернета, провайдер заявил:





«Очевидно, что ограничение доступа к интернет-услугам идет вразрез с интересами компании и ее клиентов. Однако A1 Telekom Austria Groups обязана следовать местным законодательным и нормативным правилам в каждой стране своей деятельности».





Кроме того, стоит помнить, что, хотя Беларусь и является небольшим рынком сбыта, она имеет динамичный и хорошо зарекомендовавший себя отечественный ИТ-сектор. Некоторые беларуские компании уже жалуются, что столкнулись с агрессивными интернет-кампаниями, обвиняющими их в связях с беларуским режимом.





Например, этой осенью несколько оппозиционных социальных сетей обвинили Synesis в предоставлении силовикам технологий распознавания лиц с помощью своего программного обеспечения Kipod.





В свою защиту компания пояснила: что ее камеры установлены только в минском метро и на железнодорожных вокзалах и могут распознавать только конкретные лица из существующей базы данных, а не из кадров, загруженных с протестов, как предполагали пользователи социальных сетей.





Synesis попала в третий пакет санкций ЕС. Однако, похоже, заявления компании никого не убедили -





То есть вариантов давления извне нет?

В конце концов, ясно одно: Беларусь достаточно глобализировалась, чтобы пострадать, если технологии и поставки станут менее доступными, но и достаточно глобализировалась, чтобы иметь возможность переориентироваться на более крупные рынки на востоке.





Некоторые продукты с открытым исходным кодом и потенциал собственного ИТ-сектора также затруднят эффективность любых односторонних санкций. Так что же можно сделать?









Более эффективным подходом со стороны западных правительств и компаний могло бы стать распространение технологий в Беларуси и повышение их доступности.





У них уже есть хорошие примеры для подражания в IT-секторе: в августе 2020 года платформа обмена сообщениями Telegram и безопасные VPN-провайдеры спасли беларусов от полного отключения, предоставив инструменты антицензуры и бесплатный трафик.





«Введение ограничений на распространение технологий в 2020 году, скорее всего, будет невозможно из-за взаимосвязанности беларуского рынка программного и аппаратного обеспечения. На этом рынке присутствует много компаний, и если Sandvine уйдет, то завтра их место может занять кто-то другой», — заключил Вадим Лосев, аналитик по цифровой безопасности.





«В целом ответственность за цензуру и интернет-фильтрацию лежит на государствах или других сторонах, которые применяют эти инструменты. Если ваш сосед продолжает бить свою кошку ботинком, вы можете говорить с производителями и поставщиками обуви сколько угодно, но все равно важно помнить, кто бьет кошку».