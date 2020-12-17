В Минске прошла очередная акция людей с инвалидностью

Сегодня в Минске людям с инвалидностью удалось провести очередную простестную акцию, сообщает телеграм-канал «СИБ. Смелые инвалиды Беларуси».



Фото из архива

«Начало акции было анонсировано на 14 часов на площади Калинина в Минске. С самого утра туда согнали четыре омоновских бусика, а саму площадь постоянно прочесывали патрули», — говорится в сообщении.

Однако, как следует из размещенных в канале фотографий, люди — около десяти человек — собрались совсем в другом месте — на площади Независимости и возле ГУМа. Это позволило участникам акции избежать задержаний. Они сфотографировались с бело-красно-белыми зонтами и лентами и разошлись.

На площади Калинина активисты оставили инсталляцию из мягких игрушек — «перебинтованных, поломанных, с остатками крови на бинтах от ран, которые все еще кровоточат», — и табличек с надписями «Не забудем», «Не простим», пишет ТК «СИБ».

Силовики не позволили людям с инвалидностью провести несколько последних акций, которые традиционно проходят по четвергам. Участникам, которым удавалось добраться до места сбора — площади Калинина, не давали выйти оттуда, некоторых задерживали.

Людей с инвалидностью проводятся в Минске акии протеста с середины октября.