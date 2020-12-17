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Видеофакт: Путин объяснил, зачем Россия стремится быть сильной
17.12.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, и, прежде всего, в экономическом плане", - сказал Путин.
Он добавил и о необходимости развития политической системы в стране, чтобы граждане чувствовали себя уверенно и понимали, как развивается государство и в какую сторону двигается. Президент подчеркнул и необходимость выстраивать отношения с партнерами на международной арене с учетом интересов всех сторон.
"Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться" - отметил Путин.
Он рассказал, что сейчас вскрываются архивы и публикуются материалы о Великой Отечественной, создаются специальный структуры, которые будут этим заниматься на постоянной основе. А переписывание истории, по мнению президента, делается в угоду "сиюминутным политическим коньюнктурам" и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает.
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Россия должна быть сильной в политическом и экономическом плане, об этом заявил на ежегодной Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Подробности...
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