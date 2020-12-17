Видеофакт: Путин объяснил, зачем Россия стремится быть сильной

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, и, прежде всего, в экономическом плане", - сказал Путин.

Он добавил и о необходимости развития политической системы в стране, чтобы граждане чувствовали себя уверенно и понимали, как развивается государство и в какую сторону двигается. Президент подчеркнул и необходимость выстраивать отношения с партнерами на международной арене с учетом интересов всех сторон.

"Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться" - отметил Путин.

Он рассказал, что сейчас вскрываются архивы и публикуются материалы о Великой Отечественной, создаются специальный структуры, которые будут этим заниматься на постоянной основе. А переписывание истории, по мнению президента, делается в угоду "сиюминутным политическим коньюнктурам" и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает.