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"Сармат", "Кинжал", "Пересвет": Путин об оружии, анонсированном в 2018-м

17.12.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие из анонсированных им в 2018 году виды вооружений уже заступили на боевое дежурство, а какие еще находятся на стадии испытаний.

Впервые об уникальных баллистических ракетах, подводных беспилотниках и иной технике, которая вскоре появится на вооружении в российской армии, Путин рассказал в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. На Большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, глава государства уточнил, что уже получили войска, а что еще готовится к производству.

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"Некоторые уже на боевом дежурстве. "Кинжал" (гиперзвуковой ракетный комплекс - Sputnik) - на боевом дежурстве. "Пересвет", это лазерное оружие - на боевом дежурстве уже", - сказал Путин.

Он отметил, что активно продвигаются работы по тяжелой ракете "Сармат" – они уже на завершающей стадии. По плану продвигается и работа над подводным оружием с ядерной установкой "Посейдон".

"Я не вижу ни одного проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем все, уверен", - заверил глава государства.

Особо он отметил испытания перспективной гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", которые прошли недавно. Президент уточнил, что принятие на вооружение такой ракеты повлияет на стратегический баланс сил.

"Восемь с лишним махов (скорость ракеты - Sputnik), дальность большая, причем она может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и все станет ясно", - добавил Путин.

По его словам, в мире активно идет гонка вооружений, которая началась после выхода США из договора по ПРО. Конечный результат этих действий – обнуление ядерного потенциала России. Соответственно РФ, по словам президента, должна сделать все, чтобы этого не случилось.

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Теги: Минск
 
 
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Особо отметил глава государства недавние испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".
 
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