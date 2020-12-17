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Американский журнал сообщил о большом оттоке кадров в белорусской милиции

17.12.2020 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: osnmedia.ru

Издание Foreign Policy утверждает, что во время президентской кампании и после нее только Центральное РУВД Минска потеряло 29% своих сотрудников.

Авторы материала — исполнительный директор международного аналитического центра ISANS Влад Кобец и его эксперт, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэймер, пишет Tut.by.

По их словам, центр ISANS располагает информацией о том, что на конец августа сотрудники МВД Беларуси подали более 300 рапортов об увольнении, а в сентябре темпы этого процесса сильно возросли. К 1 ноября число сотрудников ГУВД Мингорисполкома сократилось на 18%, а Центральное РУВД столицы потеряло 29% своего сотрудников, утверждается в публикации.

Сооснователь фонда солидарности BYSOL Ярослав Лихачевский, который продолжил проект Микиты Микадо по поддержке уволившихся силовиков, сообщал в ноябре, что к ним за помощью обратился 461 представитель силовых ведомств. Но реальная цифра, по его мнению, скорее всего, выше.

Экс-министр внутренних дел Юрий Караев назвал таких милиционеров «предателями», не уточнив их число.

В сентябре пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова назвала ложными сообщения о массовых увольнениях силовиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Издание Foreign Policy утверждает, что во время президентской кампании и после нее только Центральное РУВД Минска потеряло 29% своих сотрудников.
 
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