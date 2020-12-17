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Началась кампания бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко: так будет чемпионат? / Reuters
В официальном заявлении фонда отмечается, что Международная федерация хоккея во главе с Рене Фазелем намерена провести ЧМ в Минске, а это противоречит последним рекомендациям Международного олимпийского комитета. Среди них — исключить Беларусь из системы международных соревнований. Поэтому позицию Фазеля Белорусский фонд спортивной солидарности называет странной.
«По крайней мере она огорчает, так как полностью противоречит общей позиции, —
О каких условиях речь?
После президентских выборов в Беларуси идут массовые задержания и давление на инакомыслящих. Таким образом пострадали и спортсмены, на что и отреагировал МОК, который ввел санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси.
Белорусский фонд спортивной солидарности требует от Международной федерации хоккея отменить минскую часть хоккейного чемпионата (он должен был проводиться совместно с Латвией). А член свободного объединения спортсменов баскетболистка Елена Левченко, которая провела в Беларуси 15 суток за решеткой, написала письмо Рене Фазелю.
«Решение означает одно: поддерживает ли хоккейный мир в вашем лице насилие и геноцид, — пишет она. — Как можно праздновать, когда люди кричат от горя?»
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После президентских выборов в Беларуси идут массовые задержания и давление на инакомыслящих.
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