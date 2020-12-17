Началась кампания бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси

Источник материала: UDF



Александр Лукашенко: так будет чемпионат? / Reuters

цитирует слова Александры Герасимени Радио Свобода. — Чемпионат мира в таких условиях невозможен в принципе». «По крайней мере она огорчает, так как полностью противоречит общей позиции, —слова Александры Герасимени Радио Свобода. — Чемпионат мира в таких условиях невозможен в принципе».

«Решение означает одно: поддерживает ли хоккейный мир в вашем лице насилие и геноцид, — пишет она. — Как можно праздновать, когда люди кричат от горя?»

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