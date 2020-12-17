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В Беларуси с 1 января 2021 года планируется отменить дорожный сбор

17.12.2020 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси с 1 января 2021 года планируется отменить дорожный сбор
Фото: БЕЛТА
В Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог, размер которого будет ниже госпошлины. Это предусмотрено проектом Налогового кодекса на 2021 год, пишет БЕЛТАав.

С 1 января 2021 года госпошлина будет отменена. Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога.

Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций.

Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров и фактического времени владения транспортным средством.

Годовая сумма налога по так называемым народным автомобилям (масса 1-1,5 т) в среднем составит около 60-80 рублей в год.
 
 
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Вместо него будет взиматься транспортный налог.
 
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