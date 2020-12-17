Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси с 1 января 2021 года планируется отменить дорожный сбор Вместо него будет взиматься транспортный налог.

С 1 января 2021 года госпошлина будет отменена. Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога.Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций.Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров и фактического времени владения транспортным средством.Годовая сумма налога по так называемым народным автомобилям (масса 1-1,5 т) в среднем составит около 60-80 рублей в год.