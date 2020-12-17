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Халезин: Мне просто смешно, что сделал Евросоюз. Гора родила мышь
Источник материала: UDF
Николай Халезин. Фото из фейсбука
«Для меня это выглядит как насмешка. Самое ужасное, что над этими кейсами работало огромное количество людей — журналистов, расследователей, сотрудников различных спецслужб. Много людей поработало над тем, чтобы предоставить Евросоюзу самый полный список.
Там было более сотни судей, с подробным описанием их действий, намного больше сотни силовиков. И если говорить о «кошельках», то были представлены кейсы на всех, кто работает с семьей Лукашенко — это несколько десятков фамилий. Это были развернутые кейсы с подробной информацией о компаниях, которые зарегистрированы в разных странах мира, все взято из официальных реестров, вплоть до бенефициаров компаний.
В итоге же мы увидели список, который составлен абсолютно по непонятной схеме. Ясно, что взяли отовсюду понемногу, но те люди, которые составляли окончательный список, не имеют представления, как устроена система в Беларуси и вообще как живет Беларусь. Они даже не понимают сути санкционного процесса. Иногда не нужно даже большое количество, но замораживать нужно целые сегменты.
Условно говоря, в списки попал Николай Воробей, но смысла в этом нет абсолютно никакого. Если мы говорим о компании «Бремино Групп», которой отданы права на взыскание денег за транзит, то там занимаются три бизнесмена — Зайцев, Воробей, Олексин. А в итоге только один человек попадает в списки. Это значит, что работа не остановится.
Что толку, что в список попал Шакутин? Набор его компаний в сегодняшнем виде никакой прибыли приносить не будет, так как государство попадает сейчас в зону такой турбулентности, что будет трудно вести высокотехнологичный бизнес. Вопрос денег, которые вращаются вокруг «семьи». Это перекладывание государственных денег в частный карман. Мы здесь можем говорить о фармакологии, сигаретном бизнесе, торговле нефтью и калием.
Мне просто смешно, что сделал Евросоюз. Гора родила мышь. Никто не пострадает от этого, только что Кочанова не съездит в Ниццу. Но мне этого мало!
Я понимаю, что она ответственна за большие грехи. У нас есть все кейсы, и мы будем думать, что с ними делать. Есть вариант опубликовать, есть — передать на расследование международным крупным группам, или просто остановиться, но последнего мы не хотим. Ведь это не наш бизнес, а дело белорусского народа.
Скорее всего, это была какая-то работа лоббистов Путина и Лукашенко. И это не классический политический лоббизм, а, если говорить на тюремном жаргоне, «крысятничество». Какая-то крыса будно специально убрала все субъекты, которые могли бы нанести вред Лукашенко. Их всех убрали! Одного из них, Олексина, вычеркнули в последний момент, просто ручкой, когда уже прошли все согласования. Очень странная история. И мне кажется, что внутри ЕС должны разобраться, кто так эффективно поработал над этим.
Я считаю, что Мошенский не попал в санкционные списки, потому что катался на лыжах в Сочи с Лукашенко и Путиным. На кого-кого, а на Мошенского кейс велик, со всеми его приключениями. Но если ты катаешься на лыжах, то, конечно, никуда не попадешь. Дело в том, что от таких санкций пострадали бы от 300 до 500 российских компаний, работающих вместе с белорусскими, поэтому российские лоббисты работали очень плотно. Все это вычеркнуто! Влияние Лаврова и Путина, безусловно, есть.
Нас уверяют, что все ещё попадут в четвертый список. Но я понимаю, что лоббисты с другой стороны будут тоже работать и они свои аргументы будут защищать. Сейчас мы немного не понимаем, что делать дальше, и это происходит от непонимания вещей, которые происходят внутри Евросоюза».
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Какая-то крыса убрала из санкционного списка ЕС все субъекты, которые бы нанесли удар по Лукашенко...
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