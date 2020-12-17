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Huawei P50 выйдет без Android

17.12.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Смартфон Huawei P50 может стать первым смартфоном китайской компании без операционной системы Android. По данным ресурса Sina Tech, мобильник «из коробки» будет работать под управлением Harmony OS, бета-версия для разработчиков которой вышла накануне. Точной даты выхода Huawei P50 нет, он ожидается в первом квартале 2021 года.

Также остается нераскрытым вопрос, будут ли все смартфоны Huawei P50 поставляться с Harmony OS, либо это актуально для определенных регионов.

Отмечается, что недавно Huawei сообщила об интересной особенности Harmony OS, которая способна конвертировать Android-приложения для работы в среде фирменной операционной системы. Так что в теории мобильники на Harmony OS не будут отличаться от других Android-смартфонов Huawei без сервисов Google.

Смартфон Huawei P40 lite E (ярко-голубой)
2 отзыва
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
389 р.
41 предложение
Смартфон Huawei P40 lite (полночный черный)
22 отзыва
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
599 р.
35 предложений
Смартфон Huawei P Smart 2019 3GB/32GB POT-LX1 (полярное сияние)
33 отзыва
Android, экран 6.21" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3400 мАч, 2 SIM
299 р.
21 предложение
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Смартфон Huawei P50 может стать первым смартфоном китайской компании без операционной системы Android. По данным ресурса Sina Tech, мобильник «из коробки» будет работать под...
 
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