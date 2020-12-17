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Huawei P50 выйдет без Android
Источник материала: Onliner
Смартфон Huawei P50 может стать первым смартфоном китайской компании без операционной системы Android. По данным ресурса Sina Tech, мобильник «из коробки» будет работать под управлением Harmony OS, бета-версия для разработчиков которой вышла накануне. Точной даты выхода Huawei P50 нет, он ожидается в первом квартале 2021 года.
Также остается нераскрытым вопрос, будут ли все смартфоны Huawei P50 поставляться с Harmony OS, либо это актуально для определенных регионов.
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.21" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3400 мАч, 2 SIM
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Смартфон Huawei P50 может стать первым смартфоном китайской компании без операционной системы Android. По данным ресурса Sina Tech, мобильник «из коробки» будет работать под...
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