Huawei P50 выйдет без Android

Источник материала: Onliner

Смартфон Huawei P50 может стать первым смартфоном китайской компании без операционной системы Android. По данным ресурса Sina Tech, мобильник «из коробки» будет работать под управлением Harmony OS, бета-версия для разработчиков которой вышла накануне. Точной даты выхода Huawei P50 нет, он ожидается в первом квартале 2021 года.

Также остается нераскрытым вопрос, будут ли все смартфоны Huawei P50 поставляться с Harmony OS, либо это актуально для определенных регионов.

Отмечается , что недавно Huawei сообщила об интересной особенности Harmony OS, которая способна конвертировать Android-приложения для работы в среде фирменной операционной системы. Так что в теории мобильники на Harmony OS не будут отличаться от других Android-смартфонов Huawei без сервисов Google.