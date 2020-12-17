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Евросоюз ввел третий пакет санкций против Минска. Кто попал в черный список?

17.12.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера стало известно, что постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. Об этом сообщили источники ТАСС и журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. В списке оказались 36 физических и юридических лиц. Сегодня полный список был опубликован в Официальном журнале Европейского союза.

В новый список санкций включены семь белорусских компаний и организаций. Впредь эти компании не смогут заниматься бизнесом в Евросоюзе. Приводим санкционный список.

Предприятия:

  • ОАО «140 ремонтный завод»;
  • ОАО «Агат — электромеханический завод»;
  • ГУ «Главное хозяйственное управление»;
  • Dana Holdings;
  • ООО «Синезис»;
  • ОАО «МЗКТ»;
  • ЗАО «Белтехэкспорт».

Персоны:

  • Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра;
  • Иван Эйсмонт — глава Белтелерадиокомпании;
  • Владимир Караник — бывший министр здравоохранения, сейчас — председатель Гродненского облисполкома;
  • Наталья Кочанова — председатель Совета Республики;
  • Павел Легкий — советник-посланник посольства Республики Беларусь в России, бывший первый заместитель министра информации;
  • Игорь Луцкий — министр информации;
  • Андрей Швед — генеральный прокурор Республики Беларусь;
  • Геннадий Богдан — заместитель начальника Управления делами президента Республики Беларусь;
  • Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками;
  • Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК;
  • Олег Каразей — начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД;
  • Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;
  • Александр Турчин — глава Минского облисполкома;
  • Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома;
  • Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности, Гродно;
  • Сергей Калинник — начальник Советского РУВД г. Минска;
  • Вадим Пригара — глава Молодечненского РОВД;
  • Виктор Станиславчик — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска;
  • Александр Петраш — судья Центрального районного суда г. Минска;
  • Андрей Лагунович — судья Советского районного суда Гомеля;
  • Елена Литвина — судья Ленинского районного суда Могилева;
  • Виктория Шабуня — судья Центрального районного суда г. Минска;
  • Елена Живица — судья  суда Октябрьского района г. Минска;
  • Наталья Дедкова — судья суда Партизанского района г. Минска,
  • Марина Федорова — судья суда Советского района г. Минска;
  • Юлия Густыр — судья суда Центрального района г. Минска;
  • Елена Некрасова — судья суда Заводского района г. Минска;
  • Александр Шакутин — бизнесмен, владелец предприятия «Амкодор»;
  • Николай Воробей — бизнесмен, владелец компании «Бремино групп».

Напомним, ранее Евросоюз уже вводил два санкционных пакета против Минска. Тогда меры касались 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Вчера стало известно, что постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. Об этом...
 
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