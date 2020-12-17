Евросоюз ввел третий пакет санкций против Минска. Кто попал в черный список?

Вчера стало известно, что постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. Об этом сообщили источники ТАСС и журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. В списке оказались 36 физических и юридических лиц. Сегодня полный список был опубликован в Официальном журнале Европейского союза.
В новый список санкций включены семь белорусских компаний и организаций. Впредь эти компании не смогут заниматься бизнесом в Евросоюзе. Приводим санкционный список.
Предприятия:
ОАО «140 ремонтный завод»;
ОАО «Агат — электромеханический завод»;
ГУ «Главное хозяйственное управление»;
Dana Holdings;
ООО «Синезис»;
ОАО «МЗКТ»;
ЗАО «Белтехэкспорт».
Персоны:
Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра;
Иван Эйсмонт — глава Белтелерадиокомпании;
Владимир Караник — бывший министр здравоохранения, сейчас — председатель Гродненского облисполкома;
Наталья Кочанова — председатель Совета Республики;
Павел Легкий — советник-посланник посольства Республики Беларусь в России, бывший первый заместитель министра информации;
Игорь Луцкий — министр информации;
Андрей Швед — генеральный прокурор Республики Беларусь;
Геннадий Богдан — заместитель начальника Управления делами президента Республики Беларусь;
Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками;
Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК;
Олег Каразей — начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД;
Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;
Александр Турчин — глава Минского облисполкома;
Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома;
Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности, Гродно;
Сергей Калинник — начальник Советского РУВД г. Минска;
Вадим Пригара — глава Молодечненского РОВД;
Виктор Станиславчик — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска;
Александр Петраш — судья Центрального районного суда г. Минска;
Андрей Лагунович — судья Советского районного суда Гомеля;
Елена Литвина — судья Ленинского районного суда Могилева;
Виктория Шабуня — судья Центрального районного суда г. Минска;
Елена Живица — судья суда Октябрьского района г. Минска;
Наталья Дедкова — судья суда Партизанского района г. Минска,
Марина Федорова — судья суда Советского района г. Минска;
Юлия Густыр — судья суда Центрального района г. Минска;
Елена Некрасова — судья суда Заводского района г. Минска;
Александр Шакутин — бизнесмен, владелец предприятия «Амкодор»;
Николай Воробей — бизнесмен, владелец компании «Бремино групп».
Напомним, ранее Евросоюз уже вводил два санкционных пакета против Минска. Тогда меры касались 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.