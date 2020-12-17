Евросоюз ввел третий пакет санкций против Минска. Кто попал в черный список?

Источник материала: Onliner

Вчера стало известно, что постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. Об этом сообщили источники ТАСС и журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. В списке оказались 36 физических и юридических лиц. Сегодня полный список был опубликован в Официальном журнале Европейского союза.

В новый список санкций включены семь белорусских компаний и организаций. Впредь эти компании не смогут заниматься бизнесом в Евросоюзе. Приводим санкционный список.

Предприятия:

ОАО «140 ремонтный завод»;

ОАО «Агат — электромеханический завод»;

ГУ «Главное хозяйственное управление»;

Dana Holdings;

ООО «Синезис»;

ОАО «МЗКТ»;

ЗАО «Белтехэкспорт».

Персоны:

Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра;

Иван Эйсмонт — глава Белтелерадиокомпании;

Владимир Караник — бывший министр здравоохранения, сейчас — председатель Гродненского облисполкома;

Наталья Кочанова — председатель Совета Республики;

Павел Легкий — советник-посланник посольства Республики Беларусь в России, бывший первый заместитель министра информации;

Игорь Луцкий — министр информации;

Андрей Швед — генеральный прокурор Республики Беларусь;

Геннадий Богдан — заместитель начальника Управления делами президента Республики Беларусь;

Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками;

Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК;

Олег Каразей — начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД;

Дмитрий Курьян — заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;

Александр Турчин — глава Минского облисполкома;

Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома;

Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности, Гродно;

Сергей Калинник — начальник Советского РУВД г. Минска;

Вадим Пригара — глава Молодечненского РОВД;

Виктор Станиславчик — начальник милиции общественной безопасности УВД Советского района Минска;

Александр Петраш — судья Центрального районного суда г. Минска;

Андрей Лагунович — судья Советского районного суда Гомеля;

Елена Литвина — судья Ленинского районного суда Могилева;

Виктория Шабуня — судья Центрального районного суда г. Минска;

Елена Живица — судья суда Октябрьского района г. Минска;

Наталья Дедкова — судья суда Партизанского района г. Минска,

Марина Федорова — судья суда Советского района г. Минска;

Юлия Густыр — судья суда Центрального района г. Минска;

Елена Некрасова — судья суда Заводского района г. Минска;

Александр Шакутин — бизнесмен, владелец предприятия «Амкодор»;

Николай Воробей — бизнесмен, владелец компании «Бремино групп».

Напомним, ранее Евросоюз уже вводил два санкционных пакета против Минска. Тогда меры касались 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.