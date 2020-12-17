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Минфин предлагает временно повысить некоторые налоги

17.12.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко предложил на время повысить ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам, сообщает БЕЛТА.

— В качестве дополнительных мер на временной основе в 2021—2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18 до 30%. Ставку налога на прибыль предлагается увеличить с 25 до 30% для ломбардов, — сказал Дмитрий Кийко.

Также предлагается повышение ставки подоходного налога с 9 до 13% для работников ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Кроме этого, с 0,7 до 1,5% предлагают повысить ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7 до 1,5% от кадастровой стоимости.

Кийко заявил, что есть идея дать право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, а Мингорсовету — увеличивать ставки этого налога до 4 раз. Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение госграницы транспортными средствами массой до 5 т. Правда, он должен составлять не более 3 базовых величин.

По оценке первого замминистра, если не увеличивать налоги, то тогда нужно сокращать расходы, наращивать дефицит либо увеличивать ставки основных налогов для предприятий и граждан.

Кийко отметил, что доходы от этих фискальных мер планируется направить на борьбу с COVID-19. Он заявил, что для этих целей из бюджета дополнительно направлено около 600 млн рублей, в том числе на выплату надбавок 86 тыс. работников. Кроме того, около 1,5 млрд было направлено в реальный сектор экономики на фоне пандемии.

 
 
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Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко предложил на время повысить ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19. Об этом он заявил сегодня на расширенном...
 
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