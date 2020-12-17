В санкционный список ЕС попала компания Synesis. Что о ней известно?

Источник материала: Onliner

Вчера ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении белорусских чиновников, а также юридических лиц. Сегодня этот список опубликовали . Там упоминается единственная IT-компания под названием Synesis. Мы неоднократно писали о ней и далее перечислим, чем запомнилась компания в медиапространстве Беларуси.

Претензии

В официальном журнале ЕС указано, по каким причинам в списке оказалась Synesis. В частности, документ утверждает, что компания предоставила белорусским властям платформу, которая по видео может распознавать лица людей. Кроме того, «сотрудникам Synesis запрещено общаться на белорусском языке, что является нарушением трудовых прав».



страницы Александра в Facebook Александр Шатров в центре. Фото соАлександра в Facebook

Утверждается, что наработками Synesis пользуются МВД и КГБ, а сооснователь компании Александр Шатров публично раскритиковал митинги против властей.

Kipod

В санкционный список Synesis попала из-за своего ключевого продукта — Kipod. Как следует из описания системы, она позволяет обнаружить интересующего человека по фотографии, получив информацию о его последнем известном местоположении. При отсутствии снимка система ведет поиск по возрасту, расе, полу, очкам и другим признакам, а также мгновенно фиксирует скопления людей.

Платформа применяется в республиканской системе мониторинга и, как уточняется на сайте ее оператора компании «24×7 Паноптес», она нацелена на «обеспечение общественного порядка, профилактику, выявление (раскрытие) и пресечение преступлений, других правонарушений, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, оперативное информирование о зафиксированных событиях».

В октябре в сети появились списки с данными сотрудников Synesis. Некоторые сотрудники компании начали жаловаться на травлю, подчеркивая, что доказательств использования Kipod белорусскими силовиками нет. В официальном комментарии ситуации Synesis заверила, что ее система видеоаналитики «предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер». Кроме того, к системе подключены камеры вроде как только в метро и на железнодорожном вокзале Минска.

Gem4me

Год назад мы писали о причастности Synesis к разработке «народного мессенджера» Gem4me. Проект знаменит не тем, что им пользуются сотни миллионов человек, а своим сходством с финансовой пирамидой. Деньги на разработку собираются со всего мира. В обмен на деньги Gem4me обещают когда-нибудь продать какой-нибудь крупной компании. Например, Microsoft. Цена продажи — 6, 12, 20 или 200 миллиардов долларов.

В Synesis не отрицали, что участвуют в разработке Gem4me, но подчеркнули, что компания не участвует в реализации бизнес-модели владельцев мессенджера.

Остальное

Также среди проектов Synesis указаны защищенная платформа Frisbee — продвинутый аналог мессенджеров, обеспечивающий высокую степень защиты данных. Еще один продукт — платформа для управления массовыми мероприятиями уровня Олимпийских игр Loom, которая применялась при организации II Европейских игр 2019.

В портфолио указана система контроля и управления доступом Keyhole с возможностью глубокой интеграции с платформой мониторинга общественной безопасности Kipod, платформа кибербезопасности для web-приложений TheWall и система идентификации людей по отпечаткам пальцев и фотографиям, изъятым с мест преступлений Kipod ID. Есть и другие проекты.