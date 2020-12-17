ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В санкционный список ЕС попала компания Synesis. Что о ней известно?

17.12.2020 18:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении белорусских чиновников, а также юридических лиц. Сегодня этот список опубликовали. Там упоминается единственная IT-компания под названием Synesis. Мы неоднократно писали о ней и далее перечислим, чем запомнилась компания в медиапространстве Беларуси.

Претензии

В официальном журнале ЕС указано, по каким причинам в списке оказалась Synesis. В частности, документ утверждает, что компания предоставила белорусским властям платформу, которая по видео может распознавать лица людей. Кроме того, «сотрудникам Synesis запрещено общаться на белорусском языке, что является нарушением трудовых прав».

В санкционный список ЕС попала компания Synesis. Что о ней известно?
Александр Шатров в центре. Фото со страницы Александра в Facebook

Утверждается, что наработками Synesis пользуются МВД и КГБ, а сооснователь компании Александр Шатров публично раскритиковал митинги против властей.

Kipod

В санкционный список Synesis попала из-за своего ключевого продукта — Kipod. Как следует из описания системы, она позволяет обнаружить интересующего человека по фотографии, получив информацию о его последнем известном местоположении. При отсутствии снимка система ведет поиск по возрасту, расе, полу, очкам и другим признакам, а также мгновенно фиксирует скопления людей.

Платформа применяется в республиканской системе мониторинга и, как уточняется на сайте ее оператора компании «24×7 Паноптес», она нацелена на «обеспечение общественного порядка, профилактику, выявление (раскрытие) и пресечение преступлений, других правонарушений, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, оперативное информирование о зафиксированных событиях».

В октябре в сети появились списки с данными сотрудников Synesis. Некоторые сотрудники компании начали жаловаться на травлю, подчеркивая, что доказательств использования Kipod белорусскими силовиками нет. В официальном комментарии ситуации Synesis заверила, что ее система видеоаналитики «предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер». Кроме того, к системе подключены камеры вроде как только в метро и на железнодорожном вокзале Минска.

Gem4me

Год назад мы писали о причастности Synesis к разработке «народного мессенджера» Gem4me. Проект знаменит не тем, что им пользуются сотни миллионов человек, а своим сходством с финансовой пирамидой. Деньги на разработку собираются со всего мира. В обмен на деньги Gem4me обещают когда-нибудь продать какой-нибудь крупной компании. Например, Microsoft. Цена продажи — 6, 12, 20 или 200 миллиардов долларов.

В Synesis не отрицали, что участвуют в разработке Gem4me, но подчеркнули, что компания не участвует в реализации бизнес-модели владельцев мессенджера.

Остальное

Также среди проектов Synesis указаны защищенная платформа Frisbee — продвинутый аналог мессенджеров, обеспечивающий высокую степень защиты данных. Еще один продукт — платформа для управления массовыми мероприятиями уровня Олимпийских игр Loom, которая применялась при организации II Европейских игр 2019.

В портфолио указана система контроля и управления доступом Keyhole с возможностью глубокой интеграции с платформой мониторинга общественной безопасности Kipod, платформа кибербезопасности для web-приложений TheWall и система идентификации людей по отпечаткам пальцев и фотографиям, изъятым с мест преступлений Kipod ID. Есть и другие проекты.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении белорусских чиновников, а также юридических лиц. Сегодня этот список опубликовали. Там упоминается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціхан Клюкач і Сафія Малашэвіч,— праваабаронцы назвалі імёны новых палітвязьняў. Цяпер у Беларусі 157 такіх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика