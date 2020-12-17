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В санкционный список ЕС попала компания Synesis. Что о ней известно?
Источник материала: Onliner
Вчера ЕС
Претензии
В официальном журнале ЕС указано, по каким причинам в списке оказалась Synesis. В частности, документ утверждает, что компания предоставила белорусским властям платформу, которая по видео может распознавать лица людей. Кроме того, «сотрудникам Synesis запрещено общаться на белорусском языке, что является нарушением трудовых прав».
Утверждается, что наработками Synesis пользуются МВД и КГБ, а сооснователь компании Александр Шатров публично раскритиковал митинги против властей.
Kipod
В санкционный список Synesis попала из-за своего ключевого продукта — Kipod. Как следует из
Платформа применяется в республиканской системе мониторинга и, как
В октябре в сети появились списки с данными сотрудников Synesis. Некоторые сотрудники компании
Gem4me
Год назад мы
В Synesis не отрицали, что участвуют в разработке Gem4me, но подчеркнули, что компания не участвует в реализации бизнес-модели владельцев мессенджера.
Остальное
Также среди проектов Synesis указаны защищенная платформа Frisbee — продвинутый аналог мессенджеров, обеспечивающий высокую степень защиты данных. Еще один продукт — платформа для управления массовыми мероприятиями уровня Олимпийских игр Loom, которая применялась при организации II Европейских игр 2019.
В портфолио указана система контроля и управления доступом Keyhole с возможностью глубокой интеграции с платформой мониторинга общественной безопасности Kipod, платформа кибербезопасности для web-приложений TheWall и система идентификации людей по отпечаткам пальцев и фотографиям, изъятым с мест преступлений Kipod ID. Есть и
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