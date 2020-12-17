«Муж умер раньше собственной мамы. Можем ли мы с детьми получить его долю в наследстве?». Ответ адвоката

Источник материала: Tut.by

Читательница рассказывает: ее супруг умер раньше собственной матери. Таким образом он никак не мог принять наследство после ее смерти. Могут ли получить его долю жена и дети? Ситуацию, осложненную тем, что завещание было составлено в России, разбирает адвокат.





— Подскажите, пожалуйста, что делать в нашей ситуации. Мой муж был гражданином России и проживал в Беларуси по виду на жительство. В октябре 2020-го года умерла свекровь, но еще при жизни она говорила своему старшему сыну, то есть, моему мужу, что написала завещание на четверых детей, в том числе и на него.

Но дело в том, что муж умер раньше своей матери: в мае 2020-го. Он не смог вступить в наследство.

У нас двое детей. Один из них совершеннолетний, второй — нет. Оба сына имеют гражданство РФ по отцу, у меня же гражданство белорусское. Имеют ли право мои дети или я, как жена умершего сына, на выпавшую долю моего мужа, если такая есть в наследстве моей свекрови? Если да, то какие документы мы должны выслать для принятия наследства в РФ?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Из письма ясно, что ваша свекровь жила и умерла на территории Российской Федерации. Это значит, что наследственное дело после ее смерти также будет открываться (или уже открыто) на территории этого государства.

Таким образом, все вопросы, касающиеся наследования имущества после ее смерти, будут регулироваться законодательством Российской Федерации. Для получения консультации я рекомендую вам обратиться к адвокату на территории России. Сделать это вы можете дистанционно.

Вместе с тем, как показывает моя личная адвокатская практика, граждане нашего государства нередко сталкиваются с аналогичными ситуациями.

Поэтому я отвечу на ваше письмо, основываясь при этом на законодательстве Республики Беларусь. Ведь правовое регулирование вопросов, которыми вы задаетесь, у нас и в России схоже.

Следует знать: в соответствии с п. 1 ст.1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), завещание — это волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

Важно: гражданин может завещать всё свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам (п. 1 ст.1041 ГК Республики Беларусь).





То есть, завещатель сам определяет перечень лиц, к которым перейдет всё либо часть принадлежащего ему имущества после его смерти.

В нашем случае мы рассматриваем ситуацию, когда завещатель сделал такое распоряжение, однако один из указанных в завещании наследников умер раньше наследодателя (сын умер раньше своей матери).

Обращаю ваше внимание: завещатель (свекровь) после смерти сына могла внести изменения в завещание.

Следует учитывать: в силу п. 1 ст.1049 ГК Республики Беларусь завещатель вправе в любое время отменить сделанное им завещание в целом либо изменить его, сделав новое.

Узнать, произошло ли это, можно только ознакомившись с текстом самого завещания. Если у наследников нет на руках экземпляра документа либо его копии, за получением необходимой информации нужно обращаться в соответствующую нотариальную контору.

Если изменения в завещание были внесены, то наследование будет происходить по новым условиям.

Если же подобных изменений не произошло, то в вашей ситуации действующим будет считаться то завещание, по которому ваша свекровь завещала свое имущество четырем своим детям, включая вашего супруга.





Принципиально важно: в этом случае по общему правилу доля вашего умершего супруга в завещанном ему матерью имуществе не переходит автоматически к его собственным наследникам по закону (то есть к вам и вашим детям).

Это может произойти только в том случае, если мать вашего супруга сделала в своем завещании оговорку о подназначении наследников, что следует из п. 1 ст.1042 ГК Республики Беларусь.

Что такое «подназначение»? Это значит, что завещатель может назначить другого наследника на случай, если указанный в завещании наследник:

умрет до открытия наследства (рассматриваемый в настоящей статье случай),

не примет наследство;

откажется от наследства;

будет устранен от наследования как недостойный наследник в порядке, предусмотренном статьей 1038 ГК Республики Беларусь;

не выполнит условия наследодателя, указанные в завещании.

Узнать, была ли в завещании вашей умершей свекрови подобная оговорка, можно только ознакомившись с текстом самого завещания.

Важно учитывать, что если наследодатель не внесла изменений в свое завещание, и в нем нет указания о подназначении наследников, по общему правилу доля в наследстве, завещанная ранее умершему наследнику, считается не завещанной никому.

Обратите особое внимание: иное может следовать из текста самого завещания.

Поэтому если вы столкнулись с подобной правовой проблемой, я настоятельно рекомендую незамедлительно обращаться за помощью к адвокату, специализирующемуся на этой категории дел. Нужно, чтобы он изучил и дал правовую оценку формулировкам.

Далее, если часть наследства, действительно оказывается не завещанной, она распределяется между всеми наследниками по закону.





Необходимо иметь в виду: наследники по закону первой очереди — это дети, супруг и родители умершего (п. 1 ст.1057 ГК Республики Беларусь).

Следует знать: если речь идет о наследниках первой очереди, то по праву представления наследуют только внуки наследодателя, а также их прямые потомки (п. 2 ст.1057 ГК Республики Беларусь). То есть в нашем случае наследниками по праву представления будут ваши дети, но не вы.

Принципиально важно: в число наследников, между которыми распределяется незавещанное имущество, входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию (п. 3 ст.1043 ГК Республики Беларусь).

Что все это значит в вашей ситуации: наследовать долю умершего супруга будут его дети, а также все остальные наследники первой очереди после смерти его матери (то есть как минимум еще трое ее детей).

Мой личный совет: не имея на руках завещания вашей свекрови, трудно ответить однозначно на вопрос о том, есть ли в ее наследстве доля ваших детей. И если да — то каков ее размер. Однако, судя по тому, что вы написали, такая вероятность есть.

Я однозначно рекомендую вашему совершеннолетнему сыну, а также вам от имени и в интересах своего несовершеннолетнего сына обратиться в соответствующую нотариальную контору для вступления в наследство после смерти бабушки детей по линии отца.

Следует знать: сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти вашей свекрови (п. 1 ст.1071 ГК Республики Беларусь).

Приняв наследство путем подачи соответствующих заявлений, вы, как законный представитель вашего младшего сына, и ваш старший сын исключите возможность лишиться наследства по формальному основанию — из-за пропуска срока для его принятия.

Одновременно с этим вы получите возможность контактировать с нотариусом, в чьем производстве находится соответствующее наследственное дело. Выяснив содержание завещания, вы сможете самостоятельно или с помощью нотариуса, адвоката и т.д. рассчитать долю в наследственном имуществе, на которое вправе претендовать ваши дети. После чего выяснять позицию по этому вопросу остальных наследников, обсуждать с ними возможность добровольного раздела наследственного имущества.





Конкретный перечень документов, необходимых для вступления в наследство в соответствии с законодательством Российской Федерации, вам следует уточнить непосредственно в нотариальной конторе, в которой будет открываться (или уже открыто) наследственное дело после смерти вашей свекрови.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет выступать в качестве вашего представителя в различных инстанциях, перед физическими лицами, а также в суде.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.