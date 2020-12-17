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В России назвали лучшие смартфоны года. Вот список моделей
Источник материала: Tut.by
Эксперты организации «Роскачество»
В сообщении на сайте организации говорится: «Среди новинок — сразу несколько моделей iPhone 12. Однако ни одной из них не удалось попасть на самую верхушку в топ-3». Ниже добавляется: «Важные изменения произошли также в комплектации. Теперь смартфоны Apple поставляются без наушников и зарядного устройства. Результаты опроса, проведенного Роскачеством, показали, что 86% респондентов негативно отнеслись к этим изменениям».
По оценке экспертов организации, именно этот аспект не позволил гаджетам Apple подняться в рейтинге выше, ведь тесты им пришлось проводить с маломощными 5-ваттными зарядными адаптерами — раньше их клали в комплект к смартфонам Apple. 20-ваттные не применяли, потому что те продаются за дополнительную плату.
Вот как на данный момент выглядит топ-5 смартфонов по версии «Роскачества»:
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В «Роскачестве» также составили рейтинг лучших, по их мнению, камерофонов этого года. Вот он:
«Выход новой линейки iPhone упрочил положение смартфонов Apple как обладателей лучших камер (с единственным конкурентом от Samsung)», — добавляется в сообщении.
Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов:
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В сообщении на сайте организации говорится: «Среди новинок - сразу несколько моделей iPhone 12. Однако ни одной из них не удалось попасть на самую верхушку в топ-3».
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