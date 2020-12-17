В России назвали лучшие смартфоны года. Вот список моделей

Источник материала: Tut.by

Эксперты организации «Роскачество» обновили рейтинг смартфонов, состоящий из 160 моделей. К нему добавилось еще 27 новых моделей. Посмотрели, какие из них составляют топ-5.



Фото: The Verge

В сообщении на сайте организации говорится: «Среди новинок — сразу несколько моделей iPhone 12. Однако ни одной из них не удалось попасть на самую верхушку в топ-3». Ниже добавляется: «Важные изменения произошли также в комплектации. Теперь смартфоны Apple поставляются без наушников и зарядного устройства. Результаты опроса, проведенного Роскачеством, показали, что 86% респондентов негативно отнеслись к этим изменениям».

По оценке экспертов организации, именно этот аспект не позволил гаджетам Apple подняться в рейтинге выше, ведь тесты им пришлось проводить с маломощными 5-ваттными зарядными адаптерами — раньше их клали в комплект к смартфонам Apple. 20-ваттные не применяли, потому что те продаются за дополнительную плату.

Вот как на данный момент выглядит топ-5 смартфонов по версии «Роскачества»:

В iXBT добавляют: из всей линейки в пятерку попала только самая дорогая модель iPhone 12 Pro Max и только на четвертое место, уступив прошлогодним Samsung Galaxy S10+ и iPhone 11 Pro Max, а также дебютировавшему в августе Samsung Galaxy Note20 Ultra. Более простая iPhone 12 Pro попала в топ-10.

В «Роскачестве» также составили рейтинг лучших, по их мнению, камерофонов этого года. Вот он:

«Выход новой линейки iPhone упрочил положение смартфонов Apple как обладателей лучших камер (с единственным конкурентом от Samsung)», — добавляется в сообщении.

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов: