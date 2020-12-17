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В России назвали лучшие смартфоны года. Вот список моделей

17.12.2020 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты организации «Роскачество» обновили рейтинг смартфонов, состоящий из 160 моделей. К нему добавилось еще 27 новых моделей. Посмотрели, какие из них составляют топ-5.


Фото: The Verge

В сообщении на сайте организации говорится: «Среди новинок — сразу несколько моделей iPhone 12. Однако ни одной из них не удалось попасть на самую верхушку в топ-3». Ниже добавляется: «Важные изменения произошли также в комплектации. Теперь смартфоны Apple поставляются без наушников и зарядного устройства. Результаты опроса, проведенного Роскачеством, показали, что 86% респондентов негативно отнеслись к этим изменениям».

По оценке экспертов организации, именно этот аспект не позволил гаджетам Apple подняться в рейтинге выше, ведь тесты им пришлось проводить с маломощными 5-ваттными зарядными адаптерами — раньше их клали в комплект к смартфонам Apple. 20-ваттные не применяли, потому что те продаются за дополнительную плату.

Вот как на данный момент выглядит топ-5 смартфонов по версии «Роскачества»:

  1. Samsung Galaxy S10+
  2. iPhone 11 Pro Max
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra
  4. iPhone 12 Pro Max
  5. Samsung Galaxy S10

В iXBT добавляют: из всей линейки в пятерку попала только самая дорогая модель iPhone 12 Pro Max и только на четвертое место, уступив прошлогодним Samsung Galaxy S10+ и iPhone 11 Pro Max, а также дебютировавшему в августе Samsung Galaxy Note20 Ultra. Более простая iPhone 12 Pro попала в топ-10.

В «Роскачестве» также составили рейтинг лучших, по их мнению, камерофонов этого года. Вот он:

  1. iPhone 12 Pro Max
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra
  3. iPhone 12 Pro
  4. iPhone 11 Pro
  5. iPhone 11 Pro Max

«Выход новой линейки iPhone упрочил положение смартфонов Apple как обладателей лучших камер (с единственным конкурентом от Samsung)», — добавляется в сообщении.

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов:

 
 
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В сообщении на сайте организации говорится: «Среди новинок - сразу несколько моделей iPhone 12. Однако ни одной из них не удалось попасть на самую верхушку в топ-3».
 
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