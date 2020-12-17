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Норвежские биатлонисты заняли четыре первых места в спринте, лучший из белорусов - 26-й

17.12.2020 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.


Reuter

Лагрейд (0+0) прошел всю гонку без промахов и на семь секунд опередил своего соотечественника Йоханнеса Дале (0+0).

Третьим стал еще один норвежец Йоханнес Бё (2+0). К слову, и четвертое место осталось за биатлонистом из Норвегии — Фетле Шостадом Кристиансеном (1+0).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (1+1), который показал 26-й результат. Сергей Бочарников (1+0) стал 28-м, Максим Воробей (1+0) — 33-м, Роман Елетнов (1+1) — 36-м, Дмитрий Лазовский (3+0) — 67-м.

 
 
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Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
 
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