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Норвежские биатлонисты заняли четыре первых места в спринте, лучший из белорусов - 26-й
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
Лагрейд (0+0) прошел всю гонку без промахов и на семь секунд опередил своего соотечественника Йоханнеса Дале (0+0).
Третьим стал еще один норвежец Йоханнес Бё (2+0). К слову, и четвертое место осталось за биатлонистом из Норвегии — Фетле Шостадом Кристиансеном (1+0).
Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (1+1), который показал 26-й результат. Сергей Бочарников (1+0) стал 28-м, Максим Воробей (1+0) — 33-м, Роман Елетнов (1+1) — 36-м, Дмитрий Лазовский (3+0) — 67-м.
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Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
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