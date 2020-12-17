Норвежские биатлонисты заняли четыре первых места в спринте, лучший из белорусов - 26-й

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.



Reuter

Лагрейд (0+0) прошел всю гонку без промахов и на семь секунд опередил своего соотечественника Йоханнеса Дале (0+0).

Третьим стал еще один норвежец Йоханнес Бё (2+0). К слову, и четвертое место осталось за биатлонистом из Норвегии — Фетле Шостадом Кристиансеном (1+0).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (1+1), который показал 26-й результат. Сергей Бочарников (1+0) стал 28-м, Максим Воробей (1+0) — 33-м, Роман Елетнов (1+1) — 36-м, Дмитрий Лазовский (3+0) — 67-м.