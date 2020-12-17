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Халезин о третьем пакете санкций ЕС: Предательство и плевок в лицо белорусов

17.12.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режиссер Николай Халезин прокомментировал у себя в телеграм-канале третий пакет санкций против режима Лукашенко



"Если у вас есть желание спросить у меня, как я отношусь к тому санкционному списку, который утёк из администрации ЕС, я вам отвечу: воспринимаю его как предательство и плевок в лицо беларусов. 

ЕС имел на руках ВСЕ необходимые для атаки на режим кейсы, причём детально проработанные и подтверждённые юридическими департаментами.

Но по какой-то причине

все серьезные кейсы удалены, а некоторые «кошельки» Лукашенко вычеркнуты в последний момент - один из них вычеркнут шариковой ручкой (!), то есть, после всех согласований.

Наверное, пришло время атаковать не только Остервенелого Баяниста, но и «партнеров», которые ведут себя, как минимум, странно, а, как максимум, подло", — написал Халезин.
 
 
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Режиссер Николай Халезин прокомментировал у себя в телеграм-канале третий пакет санкций против режима Лукашенко
 
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