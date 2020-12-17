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Халезин о третьем пакете санкций ЕС: Предательство и плевок в лицо белорусов
Источник материала: Партизан
Режиссер Николай Халезин
"Если у вас есть желание спросить у меня, как я отношусь к
ЕС имел на руках ВСЕ необходимые для атаки на режим кейсы, причём детально проработанные и подтверждённые юридическими департаментами.
Но по какой-то причине
все серьезные кейсы удалены, а некоторые «кошельки» Лукашенко вычеркнуты в последний момент - один из них вычеркнут шариковой ручкой (!), то есть, после всех согласований.
Наверное, пришло время атаковать не только Остервенелого Баяниста, но и «партнеров», которые ведут себя, как минимум, странно, а, как максимум, подло", — написал Халезин.
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Режиссер Николай Халезин прокомментировал у себя в телеграм-канале третий пакет санкций против режима Лукашенко
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