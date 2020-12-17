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Российские спортсмены не смогут выступить под флагом страны на Олимпиаде в Токио
Источник материала: Партизан
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ до 16 декабря 2022 года
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
По решению суда (.
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Российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ до 16 декабря 2022 года
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