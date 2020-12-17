Российские спортсмены не смогут выступить под флагом страны на Олимпиаде в Токио

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По решению суда (.), спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Слушания по делу прошли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в ноябре, но решение обнародовано только сегодня.