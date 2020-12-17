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Российские спортсмены не смогут выступить под флагом страны на Олимпиаде в Токио

17.12.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ до 16 декабря 2022 года

      
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 

По решению суда (.pdf), спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Слушания по делу прошли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в ноябре, но решение обнародовано только сегодня.
 
 
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Российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ до 16 декабря 2022 года
 
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