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"Нечестная игра и насилие несовместимы со спортивными принципами" Известный боксер отозвал свою подпись под провластным письмом

17.12.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многократный чемпион мира и Европы Дмитрий Валент, который ранее подписал провластное письмо, отозвал свою подпись.

«Хочу прокомментировать ситуацию с подписанным мною письмом.

Подписав это письмо, я осознал, что совершил необдуманный шаг. Я против разделения спортивного сообщества по политическим мотивам, я уважаю спортсменов, выступивших против лжи и насилия, потому что нечестная игра и насилие несовместимы со спортивными и олимпийскими принципами. 

К сожалению, все это продолжается прямо сейчас в нашей стране, и этому должен быть положен конец. Поэтому я твердо решил отозвать свою подпись и остаться честным перед собой», – написал Валент в своем инстаграм.

Ранее с осуждением насилия со стороны силовиков выступили трехкратный чемпион мира Сергей Скиба, многократная чемпионка Беларуси Александра Ситникова, чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова, многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат и многократный чемпион Беларуси Иван Ганин.
 
 
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Многократный чемпион мира и Европы Дмитрий Валент, который ранее подписал провластное письмо, отозвал свою подпись.
 
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