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CAS: российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ на международных турнирах еще два года
Источник материала: Навiны
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны на международных турнирах до 16 декабря 2022 года.
Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
Также РУСАДА обязали выплатить ВАДА 1,27 миллиона долларов компенсации расходов, пишет
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Российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны на международных турнирах до 16 декабря 2022 года.
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