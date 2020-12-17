Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пономарева: с новыми санкциями ЕС связка РФ и Беларуси обретает особый смысл

Официальный журнал ЕС опубликовал третий по счету санкционный список, в который включены 29 белорусских чиновников и семь юридических лиц. Кроме того, уже ближайшее время может принести Беларуси и России новую волну обострения отношений с коллективным Западом, это связано со сменой политического курса Белого дома. С приходом нового президента Джозефа Байдена, планируется возобновить стремление США к глобальному мировому доминированию и жёсткой политике в отношении наших стран.

Чем это комплексное давление может обернуться ― своим мнением на радио Sputnik поделилась российский эксперт, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

"Санкционное давление на Россию со стороны США может быть усилено из-за Беларуси, могут быть выдвинуты какие-то условия, например, по сдаче Беларуси, в обмен на отмену тех или иных санкций, по этому мы связаны на внешнем контуре просто самой жизнью или смертью, и наш разрыв может принести очень много негативных последствий", ― считает собеседница Sputnik.

Подробный комментарий доктора политических наук, профессора Елены Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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