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Пономарева: с новыми санкциями ЕС связка РФ и Беларуси обретает особый смысл
17.12.2020 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Официальный журнал ЕС опубликовал
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Чем это комплексное давление может обернуться ― своим мнением на радио Sputnik поделилась российский эксперт, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
"Санкционное давление на Россию со стороны США может быть усилено из-за Беларуси, могут быть выдвинуты какие-то условия, например, по сдаче Беларуси, в обмен на отмену тех или иных санкций, по этому мы связаны на внешнем контуре просто самой жизнью или смертью, и наш разрыв может принести очень много негативных последствий", ― считает собеседница Sputnik.
Подробный комментарий доктора политических наук, профессора Елены Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Санкционная политика Евросоюза и США в отношении Беларуси будет только усиливаться ― комментарий российского политического эксперта Елены Пономаревой.
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