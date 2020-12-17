Вифлеемский огонь привезли в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 17 дек – Sputnik, Инна Гришук. Вифлеемский огонь мира начал свое путешествие по Беларуси в четверг, 17 декабря. Первым храмом, куда прибыло священное пламя, стал Кафедральный костел святого Франциска Ксаверия в Гродно, отсюда оно отправится во все храмы страны и проедет по Беларуси не менее шести тысяч километров.

Перед тем, как попасть в Гродно, священное пламя из базилики Рождества в Вифлееме проделало долгий путь.

Сначала его доставили специальным рейсом из Израиля в Австрию, затем польские скауты довезли его из Вены до белорусско-польской границы и передали белорусским католическим скаутам в пункте пропуска "Брузги". Торжественная церемония передачи Вифлеемского огня в главный католический храм Гродно прошла в четверг, в 17:30, во время богослужения.

"Огонь символизирует самого Иисуса Христа. Он сейчас является для нас вдохновением. В пандемию многим верующим сложно собраться с силами, огонь поможет зажечь в сердцах верующих лучик радости и прочувствовать праздники", – рассказал настоятель костела святого Франциска Ксаверия ксендз Ян Кучинский.

С 17 декабря священное пламя начнет свое путешествие по Беларуси. В Минский архикафедральный костел Вифлеемский огонь привезут в пятницу, 18 декабря. До 23 декабря его доставят в десятки католических приходов по всей стране. В канун Рождества каждый желающий сможет прийти в храм, чтобы зажечь свечу от Священного пламени и принести домой. По католической традиции, во время вигилии – ужина накануне Рождества – на столе должна стоять свеча, зажженная от Вифлеемского огня.

© Sputnik / Инна Гришук По католической традиции, во время вигилии – ужина накануне Рождества – на столе должна стоять свеча, зажженная от Вифлеемского огня

В нынешнем году белорусские скауты планируют увеличить маршрут, по которому в стране проедет Вифлеемский огонь, и количество храмов, куда его привезут. Год назад они проехали около пяти тысяч километров и посетили 120 приходов. Сейчас хотят побить прошлогодний рекорд и проехать шесть тысяч километров.

Привозят в Беларусь более 20 лет

Красивая предрождественская традиция распространять Вифлеемский огонь была заложена в 1986 году. В первый раз пламя привезли из Вифлеема, чтобы поддержать людей с инвалидностью накануне Рождества. Идею тут же подхватили европейские скауты и сделали мероприятие ежегодным. В Беларусь Священное пламя привозят уже более двадцати лет.

© Sputnik / Инна Гришук Сейчас скауты хотят побить прошлогодний рекорд и проехать с Вифлеемским огнем шесть тысяч километров

В нынешнем году из-за пандемии и ограничений при пересечении границ была опасность, что многолетняя традиция прервется, но скаутам все же удалось доставить огонь из Вифлеема.

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