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"Все, что вброшено извне, работает как граната": Путин о ситуации в Беларуси
17.12.2020 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский лидер исходит из того, что надо дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами и решить их в спокойном режиме, об этом Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции 17 декабря.
© Sputnik / Александр Натрускин
"Президент Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно, я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной, ритмичной обстановке, он инициировал
Хотелось бы добиться одного ― без вмешательства извне, подчеркнул российский лидер.
"То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть, это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", ― сказал Путин.
Принципиальное, по мнению российского лидера, значение заключается в том, что "как бы тяжело, трудно и даже долго это ни происходило, это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната. Не помогает никогда", убежден президент РФ.
"Надо просто набраться терпения и подождать, помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан", ― резюмировал российский лидер.
Напомним, ранее во вторник Александр Лукашенко во время посещения Могилевской областной клинической больницы
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