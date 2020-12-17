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"Все, что вброшено извне, работает как граната": Путин о ситуации в Беларуси

17.12.2020 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Все, что вброшено извне, работает как граната": Путин о ситуации в Беларуси

Российский лидер исходит из того, что надо дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами и решить их в спокойном режиме, об этом Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции 17 декабря. 

© Sputnik / Александр Натрускин
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"Президент Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно, я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной, ритмичной обстановке, он инициировал изменения в конституцию, посмотрим, как это будет все происходить", ― отметил Путин.

Хотелось бы добиться одного ― без вмешательства извне, подчеркнул российский лидер.

"То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть, это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", ― сказал Путин.

Принципиальное, по мнению российского лидера, значение заключается в том, что "как бы тяжело, трудно и даже долго это ни происходило, это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната. Не помогает никогда", убежден президент РФ.

"Надо просто набраться терпения и подождать, помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан", ― резюмировал российский лидер.

Напомним, ранее во вторник Александр Лукашенко во время посещения Могилевской областной клинической больницы высказался о неизменности своей позиции: "Давайте жить дружно, сохраним страну, а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него – это уже для внуков. Это моя главная задача", сказал белорусский лидер.

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