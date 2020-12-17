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Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на два года

17.12.2020 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на два года

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  • 17.12.2020, 17:57
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Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на два года
Фото: sovsport.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишено статуса соответствия.

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет sports.ru.

Изначально WADA отстранило Россию на 4 года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года). Наказание вступает в силу немедленно.

Российские спортсмены в ближайшие 2 года будут выступать на крупных соревнованиях (ЧМ и Олимпиады) под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры (касается только чемпионатов мира и Олимпиад).

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишено статуса соответствия.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишено статуса соответствия.
 
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