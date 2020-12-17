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С 1 января госпошлину могут заменить транспортным налогом

17.12.2020 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

С 1 января госпошлину могут заменить транспортным налогом

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  • 17.12.2020, 17:40
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С 1 января госпошлину могут заменить транспортным налогом
Фото: bymedia

Легковой автомобиль будет обходится примерно в 60-80 рублей в год.

В Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог, сообщает belmarket.by.

Это предусмотрено проектом Налогового кодекса на 2021 год, сообщил первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Предполагается, что с 1 января 2021 года госпошлина будет отменена, что позволит решить проблему увязки ее уплаты с прохождением техосмотра. По планам новый транспортный налог будет взиматься за год исходя из физических параметров и фактического времени владения транспортным средством.

Планируется, ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций.

«Предусмотрена более глубокая дифференциация ставок для физических лиц в отношении легковых автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу от 1,5 до 2,5 т, путем применения шага 250 вместо 500 кг, — отметили в Минфине. — Это более равномерно увеличивает ставки налога с ростом массы автомобиля — то есть для отдельных категорий произойдет дополнительное снижение платежа».

Годовая сумма налога по стандартным легковым автомобилям массой 1—1,5 т в среднем составит около 60—80 рублей в год.

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Легковой автомобиль будет обходится примерно в 60-80 рублей в год.
 
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