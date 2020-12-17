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Правительство ищет «внутренние резервы» / Иллюстративное фото из архива БЕЛТА

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бюджет Беларуси на 2021 год планируется с дефицитом 4 млрд - Минфин У Беларуси до сих пор нет утвержденного бюджета на 2021 год.

Год назад республиканский бюджет в нашей стране был сформирован с дефицитом чуть меньше миллиарда рублей. Тогда это было 0,7% ВВП.Дефицит «будет профинансирован за счет внутренних резервов», подчеркнул. Доходы бюджета оцениваются на уровне 23,3 млрд рублей, а расходы — 27,3 млрд.У Беларуси до сих пор нет утвержденного бюджета на 2021 год. В прошлом году в это время он уже был принят.