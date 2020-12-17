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Бюджет Беларуси на 2021 год планируется с дефицитом 4 млрд - Минфин

17.12.2020 18:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бюджет Беларуси на 2021 год планируется с дефицитом 4 млрд - Минфин
Правительство ищет «внутренние резервы» / Иллюстративное фото из архива БЕЛТА
Республиканский бюджет Беларуси на 2021 год планируется с дефицитом в 4 млрд рублей. Об этом 17 декабря заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Он подчеркнул, что это 2,6% к валовому внутреннему продукту, сообщает БЕЛТА.

Год назад республиканский бюджет в нашей стране был сформирован с дефицитом чуть меньше миллиарда рублей. Тогда это было 0,7% ВВП.

Дефицит «будет профинансирован за счет внутренних резервов», подчеркнул Дмитрий Кийко. Доходы бюджета оцениваются на уровне 23,3 млрд рублей, а расходы — 27,3 млрд.

У Беларуси до сих пор нет утвержденного бюджета на 2021 год. В прошлом году в это время он уже был принят.
 
 
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У Беларуси до сих пор нет утвержденного бюджета на 2021 год.
 
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