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Бюджет Беларуси на 2021 год планируется с дефицитом 4 млрд - Минфин
Источник материала: UDF
Правительство ищет «внутренние резервы» / Иллюстративное фото из архива БЕЛТА
Год назад республиканский бюджет в нашей стране был сформирован с дефицитом чуть меньше миллиарда рублей. Тогда это было 0,7% ВВП.
Дефицит «будет профинансирован за счет внутренних резервов», подчеркнул Дмитрий Кийко. Доходы бюджета оцениваются на уровне 23,3 млрд рублей, а расходы — 27,3 млрд.
У Беларуси до сих пор нет утвержденного бюджета на 2021 год. В прошлом году в это время он уже был принят.
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У Беларуси до сих пор нет утвержденного бюджета на 2021 год.
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