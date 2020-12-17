Пресс-рендеры Samsung Galaxy S21 подтвердили дизайн флагмана

Источник материала: Onliner

Блогер Роланд Куандт опубликовал официальные, с его слов, изображения Samsung Galaxy S21. Дизайн задних крышек совпадает с прежними рендерами ожидаемых новинок.

Рендеры подтверждают довольно важное изменение в дизайне: экран станет плоским. Последний раз такое было лишь в модели Galaxy S10e, вышедшей в прошлом году. Обычная версия Galaxy S21 получит 6,2-дюймовый экран, модель S21+ оснастят дисплеем на 6,7 дюйма, а топовому S21 Ultra достанется дисплей на 6,8 дюйма.





Модели S21 и S21+ получат 12-мегапиксельную основную камеру, ультраширокий фотосенсор на 12 Мп, а также 64-мегапиксельный сенсор телефото с трехкратным гибридным зумом. S21 Ultra будет отличаться от младших моделей преимущественно камерой: помимо прочего, появится 10-мегапиксельный перископный сенсор с десятикратным увеличением, а также 108-мегапиксельная основная камера. Плюс лазерный автофокус и улучшенный ночной режим.

Цены на Galaxy S21 будут начинаться с $849 либо $899. Модель Galaxy S21+ будет на $200 дороже, а S21 Ultra, по нынешней информации, оценят в $1249—1299. Премьера должна состояться 14 января.