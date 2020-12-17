ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пресс-рендеры Samsung Galaxy S21 подтвердили дизайн флагмана

17.12.2020 18:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Блогер Роланд Куандт опубликовал официальные, с его слов, изображения Samsung Galaxy S21. Дизайн задних крышек совпадает с прежними рендерами ожидаемых новинок.

Рендеры подтверждают довольно важное изменение в дизайне: экран станет плоским. Последний раз такое было лишь в модели Galaxy S10e, вышедшей в прошлом году. Обычная версия Galaxy S21 получит 6,2-дюймовый экран, модель S21+ оснастят дисплеем на 6,7 дюйма, а топовому S21 Ultra достанется дисплей на 6,8 дюйма.

Пресс-рендеры Samsung Galaxy S21 подтвердили дизайн флагмана

Пресс-рендеры Samsung Galaxy S21 подтвердили дизайн флагмана

Модели S21 и S21+ получат 12-мегапиксельную основную камеру, ультраширокий фотосенсор на 12 Мп, а также 64-мегапиксельный сенсор телефото с трехкратным гибридным зумом. S21 Ultra будет отличаться от младших моделей преимущественно камерой: помимо прочего, появится 10-мегапиксельный перископный сенсор с десятикратным увеличением, а также 108-мегапиксельная основная камера. Плюс лазерный автофокус и улучшенный ночной режим.

Цены на Galaxy S21 будут начинаться с $849 либо $899. Модель Galaxy S21+ будет на $200 дороже, а S21 Ultra, по нынешней информации, оценят в $1249—1299. Премьера должна состояться 14 января.

Смартфон Samsung Galaxy M31 SM-M315F/DSN 6GB/128GB (черный)
14 отзывов
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
–9%599 р.
41 предложение
Смартфон Samsung Galaxy A71 SM-A715F/DSM 6GB/128GB (черный)
29 отзывов
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
870 р.
49 предложений
Смартфон Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB (черный)
60 отзывов
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
620 р.
46 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Samsung в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер Роланд Куандт опубликовал официальные, с его слов, изображения Samsung Galaxy S21. Дизайн задних крышек совпадает с прежними рендерами ожидаемых новинок.Читать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Навальный: Путинская версия моментально превращается в тыкву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика