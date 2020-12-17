В Гродно вынесли приговор 55-летней женщине, укусившей девушку из ОМОНа

Источник материала: Салiдарнасць

Женщина получила два года «химии» и должна компенсировать страдания сотруднице ОМОНа.

В Гродно вынесли приговор 55-летней Марине Поликарповой, которая, по версии следствия «умышленно применила насилие» в отношении сотрудниц гродненского ОМОНа. Пострадавшие — прапорщики милиции Дарья Бондарчук и Мария Мазуркевич. Первую обвиняемая укусила за руку, вторую, по версии следствия, ударила по лицу.

Дело касалось событий вечера 9 августа. Тогда фармацевта Поликарпову, которая гуляла по городу, задержали и, по ее словам, жестоко и продолжительно избивали две молодые представительницы ОМОНа — Бондарчук и Мазуркевич, Однако уголовное дело завели против Поликарповой. По ее словам, когда ее душили, она инстинктивно укусила за руку одну из работниц милиции, чтобы защитить свою жизнь.

Согласно экспертизе, фармацевт получила множество телесных повреждений: 51 синяк и ссадины, которые могли образоваться от 13 травматических воздействий — как от ушибов, так и сдавления.





Адвокат Марины Поликарповой настаивал, что вина его подзащитной не доказана, но судья Руслан Гурин назначил женщине два года домашней «химии». Обвиняемую также обязали выплатить по 1,5 тысячи рублей в пользу потерпевших, 162 рубля госпошлины, а еще возместить 440 рублей расходов на судмедэкспертизу, сообщает Правозащитный центр «Весна» .

На одном из судебных заседаний Марина Поликарпова рассказывала:

— В бусе я спросила у девушек, предъявлять ли мне паспорт. Кто-то из них сказал: «Небось в Польше живешь». Я ответила, что у меня есть паспорт и они могут посмотреть, где я живу. Я вообще не поняла, к чему была эта реплика. А потом меня стали оскорблять, назвали с*кой. Я спросила, почему они меня оскорбляют, за что. Они молодые девушки, я по возрасту им в матери гожусь. Все это повергло меня в шок.

И тогда Бондарчук ударила меня кулаком в плечо и ногой в бедро. После этого я упала на сиденье. И встать оттуда больше не могла. Потом она нанесла мне руками множество ударов. Один пришелся на лицо, очки разбились, зрение у меня плохое, я в тот момент потеряла вообще ориентацию, где я и что происходит. Потом я попросила, чтобы они представились. Они смеялись, что-то между собой говорили. А потом сказали: «Я Маша Лукашенко, а я Настя Лукашенко». «А при чем здесь Лукашенко?» — спросила я. «Не заткнешься, мы сейчас на тебя наручники наденем». Тогда я протянула руки и говорю, что раз надо и они имеют право это сделать, то пусть и надевают. Но надели они наручники так, что один расстегнулся. Я возьми и съязви: «Не можете даже нормально наручники надеть». Они еще нанесли несколько ударов.

Единственное, что я могла делать, — это защищаться. Я отмахивалась правой рукой. Мазуркевич схватила меня за правую руку, Бондарчук придвинулась ко мне вплотную, встала на колено на соседнее сиденье и пыталась душить меня. В тот момент я реально испугалась за свою жизнь.

Также адвокат обвиняемой попросила объяснить потерпевших сумму компенсации в пять тысяч рублей. Одна из сотрудниц ОМОНа рассказала, что лечение ей не требовалось, но были «моральные страдания»: мол, после опубликования этой истории в адрес ее семьи посыпались угрозы, а также были озвучены личные данные сотрудниц милиции, пишет TUT.BY .





В своем последнем слове Марина Поликарпова сказала, что эмоционально защищала себя и свою жизнь, поэтому частично признает свою вину.

— Конфликт возник из-за того, что Бондарчук и Мазуркевич оскорбили меня в грубой и нецензурной форме.