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Чиновники хотят повысить некоторые налоги, часть из них касаются мобильных операторов и ПВТ
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на ближайшие два года могут повысить некоторые ставки налогов. Среди них — с тавки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи, сообщили TUT.BY в Минфине. Сейчас ставки составляют 18%, а предлагается увеличить до 30%. Такое предложение содержится в актуальном варианте законопроекта по изменению Налогового кодекса.
Кроме того, предлагается на 2021−2022 годы увеличить ставку налога на прибыль для ломбардов (с нынешних 25% до 30%). Также власти хотят повысить ставки подоходного налога с дохода физлиц, которые получены по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": их хотят поднять с нынешних 9% до 13%.
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В Беларуси на ближайшие два года могут повысить некоторые ставки налогов. Среди них - ставки налога на прибыль для операторов по обязательному оказанию...
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