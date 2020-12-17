ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чиновники хотят повысить некоторые налоги, часть из них касаются мобильных операторов и ПВТ

17.12.2020 18:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на ближайшие два года могут повысить некоторые ставки налогов. Среди них — с тавки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи, сообщили TUT.BY в Минфине. Сейчас ставки составляют 18%, а предлагается увеличить до 30%. Такое предложение содержится в актуальном варианте законопроекта по изменению Налогового кодекса.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кроме того, предлагается на 2021−2022 годы увеличить ставку налога на прибыль для ломбардов (с нынешних 25% до 30%). Также власти хотят повысить ставки подоходного налога с дохода физлиц, которые получены по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": их хотят поднять с нынешних 9% до 13%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на ближайшие два года могут повысить некоторые ставки налогов. Среди них - ставки налога на прибыль для операторов по обязательному оказанию...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно вынесли приговор 55-летней женщине, укусившей девушку из ОМОНа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика