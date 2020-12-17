Чиновники хотят повысить некоторые налоги, часть из них касаются мобильных операторов и ПВТ

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на ближайшие два года могут повысить некоторые ставки налогов. Среди них — с тавки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи, сообщили TUT.BY в Минфине. Сейчас ставки составляют 18%, а предлагается увеличить до 30%. Такое предложение содержится в актуальном варианте законопроекта по изменению Налогового кодекса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кроме того, предлагается на 2021−2022 годы увеличить ставку налога на прибыль для ломбардов (с нынешних 25% до 30%). Также власти хотят повысить ставки подоходного налога с дохода физлиц, которые получены по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": их хотят поднять с нынешних 9% до 13%.