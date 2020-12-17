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«Я допустил ошибку». Чемпион мира по кикбоксингу отозвал подпись с обращения провластных спортсменов
Источник материала: Tut.by
Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрий Валент отозвал свою подпись с обращения провластных спортсменов.
«Хочу прокомментировать ситуацию с подписанным мною письмом. Подписав это письмо, я осознал, что совершил необдуманный шаг. Я против разделения спортивного сообщества по политическим мотивам, я уважаю спортсменов, выступивших против лжи и насилия, потому что нечестная игра и насилие несовместимы со спортивными и олимпийскими принципами.
К сожалению, все это продолжается прямо сейчас в нашей стране, и этому должен быть положен конец. Поэтому я твердо решил отозвать свою подпись и остаться честным перед собой. Я на стороне народа Беларуси!» —
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«Я допустил ошибку». Чемпион мира по кикбоксингу отозвал подпись с обращения провластных спортсменов
Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрий Валент отозвал свою подпись с обращения провластных спортсменов.
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