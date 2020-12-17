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Как организовать свой день: 7 золотых правил продуктивности

17.12.2020 18:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Навыки тайм-менеджмента необходимы каждому, кто стремится к успеху в карьере, спорту, отношениях. Заранее спланированный день помогает работать на результат, убрав из графика лишние и обременяющие занятия, а вот как организовать свой день — в деталях расскажет редакция TAM.BY.

Используйте правило «70 на 30»

Пытаетесь детально расписать рабочий день от подъема до отхода ко сну — в скором времени устанете от эмоционального напряжения и жестких рамок, что непременно скажется на эффективности. Разумное решение — спланировать 70% дня, позволив остальным 30% времени быть потраченными на форс-мажоры и перестановку планов. Так получится избежать неприятных сюрпризов и проявить гибкость в работе.

Составляйте два плана

Хотите понять, как организовать свой день и успеть задуманное — заранее составляйте планы задач. Для плана на завтра разделите лист бумаги пополам: в первую часть внесите срочные дела на день, во вторую — менее важные. Кстати, трудные задания желательно выполнять с утра, когда организм полон сил.

Список дел на две недели или месяц рекомендуется держать в электронном виде — на домашнем ПК, смартфоне или планшете. За сутки или несколько дней устанавливайте напоминания, чтобы не забыть о важных событиях. Каталог TAM.BY подскажет интернет магазин бытовой техники, где можно обновить девайс.

В результате получится два плана: на руках — ежедневный бумажный, в смартфоне или компьютере — долгосрочный.


Соблюдайте последовательность

Планируя, как организовать свой день, составляйте ежедневный список дел в хронологическом порядке. Продумайте, как будет удобно провести день завтра: например, выход из офиса на обед можно совместить с пунктом «позвонить маме» или «купить зарядку для смартфона». При этом не пытайтесь строго следовать хронологии: жизнь вносит свои коррективы, будьте готовы к возможным переменам в планах.

Будьте реалистичны

Не ставьте невыполнимые планы, будьте честны с собой. Мало того, что все дела за день переделать невозможно, так это еще вызовет стресс и переутомление. Составьте план так, чтобы список был по силам.


Делите большие задачи

Как организовать свой день, если поступила крупная задача, на выполнение которой потребуется несколько дней? Во-первых, не пытайтесь посвятить ей все время. В случае если не горят дедлайны, делите задачу на несколько мелких, которыми можно заниматься по два часа в день. Промежуточные цели помогут сориентироваться, насколько успешно продвигается дело.

Во-вторых, попробуйте делегировать часть работы другому человеку, которому будет интересно помочь вам или временно обменяться задачами.

Не забывайте о перерывах

В советах о том, как организовать свой день, невозможно обойтись без регулярных перерывов. Старайтесь в конце нового часа усердной работы отвлекаться на 10 минут, вставая из-за стола. Иначе энтузиазма хватит до обеда, а позже работоспособность резко снизится.

Во время перерыва необязательно лежать на диване или пить кофе: чередуйте такой формат отдыха с разминкой, уборкой рабочего места или звонками друзьям. А еще можно побыть в тишине, если такое, конечно, возможно.


Оставляйте время на отдых

Кроме перерывов в течение дня, устраивайте полноценный отдых после работы и в выходные. Позвольте себе расслабиться в приятной обстановке, чтобы набраться сил: сходите на прогулку, почитайте книгу, отвлекитесь на фильм, займитесь творчеством или спортом.

Кстати, спорт оказывает прямое влияние на самочувствие и настроение. Чем здоровее человек, тем легче справляться с задачами и ориентироваться в том, как организовать свой день для достижения поставленных целей.

 
 
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Навыки тайм-менеджмента необходимы каждому, кто стремится к успеху в карьере, спорту, отношениях. Заранее спланированный день помогает работать на результат,...
 
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