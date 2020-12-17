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Межсезонье: ФК «Витебск» назначил нового главного тренера

17.12.2020 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Футбольный клуб «Витебск» сегодня объявил о назначении нового главного тренера.

Межсезонье: ФК «Витебск» назначил нового главного тренера

Как сообщается, к новому сезону команду с берегов Двины будет готовить Евгений Чернухин.

Свою тренерскую карьеру он начинал в 2007 году детским тренером в СДЮШОР ФК «Витебск», отмечает пресс-служба клуба.

 
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Футбольный клуб «Витебск» сегодня объявил о назначении нового главного тренера.
 
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