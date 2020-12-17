Межсезонье: ФК «Витебск» назначил нового главного тренера

Футбольный клуб «Витебск» сегодня объявил о назначении нового главного тренера.





Как сообщается, к новому сезону команду с берегов Двины будет готовить Евгений Чернухин.

Свою тренерскую карьеру он начинал в 2007 году детским тренером в СДЮШОР ФК «Витебск», отмечает пресс-служба клуба.