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Межсезонье: ФК «Витебск» назначил нового главного тренера
Источник материала: Навiны
Футбольный клуб «Витебск» сегодня объявил о назначении нового главного тренера.
Как сообщается, к новому сезону команду с берегов Двины будет готовить Евгений Чернухин.
Свою тренерскую карьеру он начинал в 2007 году детским тренером в СДЮШОР ФК «Витебск», отмечает пресс-служба клуба.
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Футбольный клуб «Витебск» сегодня объявил о назначении нового главного тренера.
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