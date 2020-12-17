Снова туманы и гололедица: штормпредупреждение продлили на 18 декабря

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Сложные погодные условия сохранятся в Беларуси в пятницу 18 декабря – снова ожидаются туманы и гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Накануне синоптики так же объявляли в республике желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды.

"В пятницу 18 декабря в отдельных районах республики сохранится туман, местами на дорогах гололедица", – сказали в Гидромете.

По информации РЦРК, в последний рабочий день будет облачно, днем на большей части страны пройдут дожди и мокрый снег, а температура воздуха будет находиться в пределах от 0 до +5°С.

На выходных характер погоды существенно не изменится: по-прежнему прогнозируются туманы и гололедица, слабые осадки, ночью ожидаются слабые заморозки (до –3°С), днем температура воздуха составит от –2 до +5°С.