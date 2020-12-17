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Снова туманы и гололедица: штормпредупреждение продлили на 18 декабря
17.12.2020 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Сложные погодные условия сохранятся в Беларуси в пятницу 18 декабря – снова ожидаются туманы и гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Петр Чернов
Накануне синоптики так же объявляли в республике
"В пятницу 18 декабря в отдельных районах республики сохранится туман, местами на дорогах гололедица", – сказали в Гидромете.
По информации РЦРК, в последний рабочий день будет облачно, днем на большей части страны пройдут дожди и мокрый снег, а температура воздуха будет находиться в пределах от 0 до +5°С.
На выходных характер погоды существенно не изменится: по-прежнему прогнозируются туманы и гололедица, слабые осадки, ночью ожидаются слабые заморозки (до –3°С), днем температура воздуха составит от –2 до +5°С.
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По информации синоптиков, в последний рабочий день будет облачно, днем на большей части страны пройдут дожди и мокрый снег.
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