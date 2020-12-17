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С 1 января дорожный налог хотят отвязать от техосмотра. Платить надо будет меньше
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и заменить ее транспортным налогом. При этом платить придется меньше, а процесс будет отвязан от техосмотра, сообщили в Минфине.
Планируется, что ставки налога в сравнении с существующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций. Уплата транспортного налога не привязана к техосмотру и будет взиматься исходя из массы автомобиля и времени его фактического владения. За год владельцу авто массой 1−1,5 тонны придется платить 60−80 рублей.
Для более равномерного увеличения ставки налога в зависимости от массы автомобиля будет применяться шаг 250 кг вместо прежних 500. Это коснется автомобилей массой от 1,5 до 2,5 тонны. Предполагается, что водители, которые уже уплатили пошлину и срок действия разрешения на участие в дорожном движении не истек, будут освобождены от транспортного налога.
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По сообщению Минфина, с 1 января предлагается заменить дорожный сбор транспортным налогом и отвязать его от техосмотра. Ставки уменьшатся.
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