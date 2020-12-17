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«Дело Шкурина — это месть федерации футбола в попытке выслужиться перед вышестоящим руководством»

17.12.2020 19:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF) Александр Опейкин прокомментировал ситуацию, которая раскручивается вокруг лучшего бомбардира чемпионата Беларуси-2019 Ильи Шкурина.

«Дело Шкурина — это месть федерации футбола в попытке выслужиться перед вышестоящим руководством»

Футболист в настоящее время выступает за московский ЦСКА. В августе, после жестокости режима Лукашенко по отношению к мирному протесту (люди протестовали против массовой фальсификации итогов выборов и брутального разгона мирного протеста граждан), он заявил об отказе выступать за сборные Беларуси пока у власти находится действующий руководитель государства.         

Сегодня стало известно, что форварда исключили из состава молодежной и национальной команд на 2021 год и, тем самым, лишили льготы по отсрочке воинской службы.

«АБФФ, которую возглавляет полковник Базанов, не знает никаких других способов решения проблем, кроме как «стой, раз-два». Далеко не первый раз футболистам сборной угрожают призывом в армию за их политические взгляды», — заявил в комментарии Naviny.by Александр Опейкин.

По его словам, «спортсмен не является чьей-то собственностью», а «имеет право завершить карьеру в сборной».

«Особенно, если клерки АБФФ присылают вызов в сборную с нарушением всех установленных сроков, ­— подчеркнул представитель BSSF. — Что касается исключения из молодежной и национальной сборной и лишения льготы по отсрочке воинской службы — это просто месть федерации футбола в попытке выслужиться перед вышестоящим руководством».

 
 
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Исполнительный директор BSSF Александр Опейкин прокомментировал ситуацию, которая раскручивается вокруг лучшего бомбардира чемпионата Беларуси-2019 Ильи Шкурина.
 
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