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В одном из санаториев Витебской области задержали эстонца, которого разыскивал Интерпол

17.12.2020 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 декабря белорусские силовики задержали 61-летнего гражданина Эстонии.


Мужчину разыскивал Интерпол, так как в Эстонии он был приговорен к шести годам лишения свободы за попытку убийства и незаконный оборот огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Известно, что он стрелял в земляка из ракетницы, а также дважды ранил другого мужчину из пистолета. Тогда у него нашли незарегистрированное оружие и около 1,4 тыс. боеприпасов, рассказали в милиции.

Мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов Эстонии, его объявили в розыск по линии Интерпола.

Эстонца задержали в одном из санаториев Витебской области, до решения вопроса об экстрадиции он находится в ИВС.

Известно, что задержанный является коллекционером и реставратором оружия.
 
 
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15 декабря белорусские силовики задержали 61-летнего гражданина Эстонии.
 
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