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Дело Шеремета: суд перешел к изучению письменных доказательств

17.12.2020 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шевченковский районный суд Киева начал заседание по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета в отношении трех обвиняемых - Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, Андрея Антоненко.



Об этом сообщает Укринформ.

В заседании присутствуют Кузьменко, Антоненко и Дугарь, их адвокаты, а также представители обвинения. Антоненко сейчас - в стеклянном боксе.

На предыдущем заседании суд продлил меры пресечения всем обвиняемым до 7 февраля.

До этого, на заседании по делу 21 октября, суд определил порядок исследования доказательств, и, согласно ему, суд должен начать с исследования письменных материалов и документов и вещественных доказательств, предоставленных стороной обвинения.

Как сообщалось, судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не проходили, потому что заболела председательствующая судья по делу Оксана Голуб.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугарь в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко остается в СИЗО.

25 августа Шевченковский районный суд избрал всем обвиняемым по этому делу меры пресечения: Антоненко - содержание под стражей, Кузьменко - круглосуточный домашний арест, но без электронного браслета, Дугарь - залог в размере 168 тыс. 160 грн.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

21 октября Шевченковский районный суд оставил Антоненко под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, продлил срок действия обязательств Яне Дугарь и всем - по 19 декабря включительно.

10 декабря суд продлил меры пресечения всем обвиняемым до 7 февраля.
 
 
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Шевченковский районный суд Киева начал заседание по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета в отношении трех обвиняемых - Юлии Кузьменко, Яны Дугарь,...
 
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