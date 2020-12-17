Дело Шеремета: суд перешел к изучению письменных доказательств

Укринформ . Об этом сообщает





В заседании присутствуют Кузьменко, Антоненко и Дугарь, их адвокаты, а также представители обвинения. Антоненко сейчас - в стеклянном боксе.





На предыдущем заседании суд продлил меры пресечения всем обвиняемым до 7 февраля.





До этого, на заседании по делу 21 октября, суд определил порядок исследования доказательств, и, согласно ему, суд должен начать с исследования письменных материалов и документов и вещественных доказательств, предоставленных стороной обвинения.





Как сообщалось, судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не проходили, потому что заболела председательствующая судья по делу Оксана Голуб.





Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.





Дугарь в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко остается в СИЗО.