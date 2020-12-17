С 1 января дорожный налог хотят отвязать от техосмотра. Платить придется меньше









Планируется, что ставки налога в сравнении с существующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций. Уплата транспортного налога не привязана к техосмотру, и будет взиматься исходя из массы автомобиля и времени его фактического владения. За год владельцу авто массой 1−1,5 тонны придется платить 60−80 рублей.





Для более равномерного увеличения ставки налога в зависимости от массы автомобиля будет применяться шаг 250 кг вместо прежних 500. Это коснется автомобилей массой от 1,5 до 2,5 тонны. Предполагается, что водители, которые уже уплатили пошлину и срок действия разрешения на участие в дорожном движении не истек, будут освобождены от транспортного налога.





Мы уже писали о том, что парламентарии обсуждали варианты изменения дорожного сбора. Предлагалось снизить ставки на 10%, а минимальным периодом оплаты сделать месяц. Но депутаты так и не пришли к окончательному решению о том, кто будет контролировать уплату.