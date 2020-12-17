ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 1 января дорожный налог хотят отвязать от техосмотра. Платить придется меньше

17.12.2020 19:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и заменить ее транспортным налогом. При этом платить придется меньше, а процесс будет отвязан от техосмотра, сообщили в Минфине, пишет AUTO.TUT.BY 



Планируется, что ставки налога в сравнении с существующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций. Уплата транспортного налога не привязана к техосмотру, и будет взиматься исходя из массы автомобиля и времени его фактического владения. За год владельцу авто массой 1−1,5 тонны придется платить 60−80 рублей.

Для более равномерного увеличения ставки налога в зависимости от массы автомобиля будет применяться шаг 250 кг вместо прежних 500. Это коснется автомобилей массой от 1,5 до 2,5 тонны. Предполагается, что водители, которые уже уплатили пошлину и срок действия разрешения на участие в дорожном движении не истек, будут освобождены от транспортного налога.

Мы уже писали о том, что парламентарии обсуждали варианты изменения дорожного сбора. Предлагалось снизить ставки на 10%, а минимальным периодом оплаты сделать месяц. Но депутаты так и не пришли к окончательному решению о том, кто будет контролировать уплату.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и заменить ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно вынесли приговор 55-летней женщине, укусившей девушку из ОМОНа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика