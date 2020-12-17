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Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на два года

17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Это означает невозможность перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси в Россию.

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Санкции будут действовать два года.

Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Решение об этом вступает в силу 17 декабря 2020 года.

Таким образом, санкции затронут все чемпионаты мира, проводимые до окончания срока запрета, в том числе ЧМ по футболу в Катаре (2022), а также летнюю Олимпиаду в Токио (2021) и зимнюю Олимпиаду в Пекине (2022).

Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для восстановления своего статуса должно заплатить WADA 1,27 млн долларов. Эта сумма должна быть выплачена в счет погашения расходов WADA, понесенных организацией в ходе проверки подлинности данных Московской антидопинговой лаборатории.

Отметим, что это означает невозможность перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси в Россию. Таким образом, если ИИХФ решит не проводить турнир в Минске, то вынуждена будет искать нового хозяина турнира или проводить все матчи в Латвии.

 
Теги: Минск
 
 
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Это означает невозможность перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси в Россию.
 
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