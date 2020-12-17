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Звезда муай-тай Валент: «Я решил отозвать свою подпись. Я на стороне народа Беларуси!»
17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Подписавший письмо спортсменов в поддержку Лукашенко Дмитрий Валент не только отозвал подпись, но и официально заявил о своей позиции: «нечестная игра и насилие несовместимы со спортивными и олимпийскими принципами».
«Подписав это письмо, я осознал, что совершил необдуманный шаг, — говорится в
Ранее боец муай-тай столкнулся с критикой после того, как стало известно, что его подпись стоит под провластным письмом спортсменов. Высказался и его коллега Виталий Гурков, заявив, что чемпионом в жизни порой быть тяжелее, чем на ринге.
Через два дня Дмитрий Валент отозвал свою подпись.
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Подписавший письмо спортсменов в поддержку Лукашенко Дмитрий Валент не только отозвал подпись, но и официально заявил о своей позиции: «нечестная игра и насилие...
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