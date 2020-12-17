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Звезда муай-тай Валент: «Я решил отозвать свою подпись. Я на стороне народа Беларуси!»

17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Подписавший письмо спортсменов в поддержку Лукашенко Дмитрий Валент не только отозвал подпись, но и официально заявил о своей позиции: «нечестная игра и насилие несовместимы со спортивными и олимпийскими принципами».

Звезда муай-тай Валент: «Я решил отозвать свою подпись. Я на стороне народа Беларуси!»

«Подписав это письмо, я осознал, что совершил необдуманный шаг, — говорится в обращении спортсмена. — Я против разделения спортивного сообщества по политическим мотивам, я уважаю спортсменов, выступивших против лжи и насилия, потому что нечестная игра и насилие несовместимы со спортивными и олимпийскими принципами. К сожалению, все это продолжается прямо сейчас в нашей стране, и этому должен быть положен конец. Поэтому я твердо решил отозвать свою подпись и остаться честным перед собой. Я на стороне народа Беларуси!»

Ранее боец муай-тай столкнулся с критикой после того, как стало известно, что его подпись стоит под провластным письмом спортсменов. Высказался и его коллега Виталий Гурков, заявив, что чемпионом в жизни порой быть тяжелее, чем на ринге.

Через два дня Дмитрий Валент отозвал свою подпись.

 
 
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Подписавший письмо спортсменов в поддержку Лукашенко Дмитрий Валент не только отозвал подпись, но и официально заявил о своей позиции: «нечестная игра и насилие...
 
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