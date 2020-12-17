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Звезда муай-тай Валент: Я на стороне народа Беларуси!
Источник материала: Хартия'97
Звезда муай-тай Валент: Я на стороне народа Беларуси!
Дмитрий Валент не только отозвал подпись, но и официально заявил о своей позиции.
Звезда муай-тай Дмитрий Валент не только отозвал подпись, но и официально заявил о своей позиции: «нечестная игра и насилие несовместимы со спортивными и олимпийскими принципами».
«Подписав это письмо, я осознал, что совершил необдуманный шаг, — говорится в
Ранее боец муай-тай столкнулся с критикой после того, как стало известно, что его подпись стоит под провластным письмом спортсменов. Высказался и его коллега Виталий Гурков, заявив, что чемпионом в жизни порой быть тяжелее, чем на ринге.
Через два дня Дмитрий Валент отозвал свою подпись.
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Дмитрий Валент не только отозвал подпись, но и официально заявил о своей позиции.
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