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Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Генпрокуратуре
Источник материала: Хартия'97
Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Генпрокуратуре
Оппозиционеры требуют ареста Пашиняна.
Оппозиция Армении на сегодняшней акции протеста в Ереване выдвинула ультиматум Генеральной прокуратуре страны. Оппозиция требует до 21 декабря арестовать премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом заявил представитель оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян на митинге, который транслировался в YouTube.
Оппозиция требует предъявить Пашиняну обвинения в государственной измене.
"Мы требуем вызвать Пашиняна на допрос в качестве подозреваемого, после чего немедленно арестовать по обвинению в государственной измене. После этого Генпрокуратура должна прекратить его полномочия на посту премьера" - объявил на митинге Казинян.
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Оппозиционеры требуют ареста Пашиняна.
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