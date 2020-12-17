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Новый Samsung Galaxy S21+ показали во всей красе до анонса

17.12.2020 19:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер Roland Quandt показал официальные изображения одного из готовящихся к релизу топовых смартфонов компании Samsung — Galaxy S21+.


Девайс будет представлен в нескольких цветах: классических темно-серых и белом, золотистом, а также двухцветном — фиолетово-золотом. Экран плоский (6,7 дюйма), посередине — вырез в форме буквы «О» под фронтальную камеру. Интересно оформлен блок основной камеры с тремя модулями — во всяком случае, этот элемент отличает новинку от большинства конкурентов.

Точных характеристик девайса пока нет. Но почти наверняка можно утверждать, что в версии для нашего региона будет использоваться процессор Exynos 2100. Объем встроенного аккумулятора составит 4800 мАч, следует ожидать и поддержки 5G-сетей. Как минимум один из основных фотодатчиков окажется на 64 Мп.


Официальная презентация всей серии Galaxy S21 производителя — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra — запланирована на 14 января следующего года. Продажи якобы стартуют уже 29 января.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Устройство, вероятно, покажут в январе 2021 года.
 
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