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Айтишники станут меньше получать, а тарифы на связь снова вырастут? Что стоит за предложениями Минфина
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минфине
13% вместо 9%
Деятельность ПВТ регулируется президентским
Однако Минфин предлагает повысить эту ставку до 13% — именно столько пока удерживается из зарплаты большинства работников в Беларуси. Так что если предложение министерства воплотится в реальность, то на руки ребята из ПВТ станут получать чуть меньше денег.
Также с 9% до 13% предлагается повысить ставку подоходного налога для работников китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
30% вместо 18%
А так предлагают повысить ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи.
Речь о «Белтелекоме», А1, МТС, life :) и других операторах связи, услугами которых пользуется все население. Да, в теории повышенный налог будут оплачивать провайдеры, а не пользователи. В реальности же «вы сами все понимаете». То есть в конце концов покрывать «лишние» траты компаний все равно будут все белорусы.
Так что в случае принятия предложений Минфина ждем значительного повышения стоимости услуг связи. Напомним, этой осенью тарифы уже повышали
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Айтишники станут меньше получать, а тарифы на связь снова вырастут? Что стоит за предложениями Минфина
Сегодня в Минфине предложили на время повысить ставки различных налогов. Не исключено, что речь о предложениях, от которых нельзя отказаться. Среди множества...
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