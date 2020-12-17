Айтишники станут меньше получать, а тарифы на связь снова вырастут? Что стоит за предложениями Минфина

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минфине предложили на время повысить ставки различных налогов. Не исключено, что речь о предложениях, от которых нельзя отказаться. Среди множества нововведений как минимум два касаются сферы информационных технологий и коммуникаций. Кажется, все мы «временно» станем больше платить за интернет, а у разработчиков уменьшится сумма доходов, получаемых на руки.

13% вместо 9%

Деятельность ПВТ регулируется президентским декретом «О развитии цифровой экономики», который в народе называют «Декрет о ПВТ 2.0». Срок действия специального правового режима ПВТ в этом документе пока ограничивается 1 января 2049 года. Там же прописано, что уплата подоходного налога для работников ПВТ идет по сниженной ставке в размере 9%.

Однако Минфин предлагает повысить эту ставку до 13% — именно столько пока удерживается из зарплаты большинства работников в Беларуси. Так что если предложение министерства воплотится в реальность, то на руки ребята из ПВТ станут получать чуть меньше денег.

Также с 9% до 13% предлагается повысить ставку подоходного налога для работников китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

30% вместо 18%

А так предлагают повысить ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи.

Речь о «Белтелекоме», А1, МТС, life :) и других операторах связи, услугами которых пользуется все население. Да, в теории повышенный налог будут оплачивать провайдеры, а не пользователи. В реальности же «вы сами все понимаете». То есть в конце концов покрывать «лишние» траты компаний все равно будут все белорусы.

Так что в случае принятия предложений Минфина ждем значительного повышения стоимости услуг связи. Напомним, этой осенью тарифы уже повышали МТС и А1 , а «Белтелеком» поднимет цены со дня на день.