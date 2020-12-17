Какая техника белорусских компаний, попавших под санкции, была замечена на акциях протеста

Источник материала: Tut.by

Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, куда вошли семь крупных компаний. Из них больше половины — четыре — так или иначе относятся к «оборонке». 42.TUT.BY разбирается, в чем именно они провинились, и какая произведенная подсанкционными компаниями техника или вооружение могли использоваться на подавлении протестов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какие именно компании попали в список и за что?

В списке из семи компаний есть три организации, занимающиеся производством и модернизацией оружия или техники: ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод» и ОАО «МЗКТ». Четвертое предприятие — ЗАО «Белтехэкспорт» — не производит продукцию военного назначения, а продает ее, так что находится за пределами нашего интереса.

Итак, разберемся подробно по каждой из оборонных компаний — в чем их обвиняют. Формулировки претензий к подсанкционным предприятиям взяты из официального журнала Евросоюза за 17 декабря 2020 года.

ОАО «140 ремонтный завод» — «входит в Государственный военно-промышленный комитет, который отвечает за реализацию военно-технической политики государства и подчиняется Совету министров и президенту Беларуси. Таким образом, 140 ремонтный завод получает выгоду, поддерживая режим Лукашенко. Компания производит транспортные средства и бронетехнику, которые были развернуты против мирных демонстрантов после президентских выборов 9 августа 2020 года, в результате чего компания несет ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции».

ОАО «Агат — электромеханический завод» — «входит в Государственный военно-промышленный комитет, который отвечает за реализацию военно-технической политики государства и подчиняется Совету министров и президенту Беларуси. Таким образом, ОАО „Агат — электромеханический завод“ получает выгоду, поддерживая режим Лукашенко. Компания производит заградительную систему „Рубеж“, которая была развернута против мирных демонстрантов после президентских выборов 9 августа 2020 года, в результате чего компания несет ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции».

ОАО «МЗКТ» — «входит в Государственный военно-промышленный комитет, который отвечает за реализацию военно-технической политики государства и подчиняется Совету министров и президенту Беларуси. Таким образом, ОАО „МЗКТ“ (также известное как VOLAT) получает выгоду, поддерживая режим Лукашенко. Сотрудники ОАО „МЗКТ“, протестовавшие во время визита Александра Лукашенко на завод и объявившие забастовку, уволены, что возлагает на компанию ответственность за нарушение

права человека».

Какая военная техника, произведенная подсанкционными компаниями, замечена на подавлении протестов?

ОАО «140 ремонтный завод» — БТР-70МБ



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Впервые бронетранспортеры, модернизированные на 140-м заводе, были замечены у Дворца Независимости 23 августа. Впоследствии МВД Беларуси прокомментировало, что в Минск в этот день «для усиления мер безопасности личного состава» были введены БТР-80, однако имеющиеся фото позволяют идентифицировать бронетранспортеры именно как БТР-70МБ.

Представить, как именно могли помочь в противостоянии с протестующими эти машины, не слишком просто. Основное оружие бронетранспортера — крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВТ, «питающийся» патронами 14,5×114 мм с пулей массой 64 грамма и сокрушительной дульной энергией в 32 000 джоулей (что раз в 12 больше, чем у 7,62×54R для винтовок Драгунова). Ни о каком нелетальном действии таких пуль не может быть и речи, человека, оказавшегося на пути, может буквально порвать на части.

Впоследствии БТР-70МБ были замечены в Минске как минимум 27 сентября — бронетранспортеры вновь прибыли в город.

ОАО «Агат — электромеханический завод» — штурмовой комплекс «Рубеж»



«Рубеж» около дворца Независимости 23 августа 2020 года. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

«Рубеж» стал единственным видом спецтехники, прямо названным в санкционных списках. Еще до выборов его демонстрировали Лукашенко во время визита последнего в военную часть 3214. По словам командующего минским ОМОНом Дмитрия Балабы, «данное транспортное средство предназначено как для групп применения специальных средств вот в таком заградительном варианте, так и как штурмовая платформа с лестницей, где можно работать до 3-го этажа включительно. Экипаж ее — 5 человек, если это группа применения специальных средств. Многофункциональность машины заключается в том, что этот подвес снимается очень быстро, в течение 15 минут, и транспортное средство используется просто как патрульный автомобиль».

В мае 2019 года комплекс представили на военной выставке MILEX в Минске. Также такую машину видели на дороге в столичном Уручье в марте этого года. Тогда его назвали «автомобилем для подавления уличных протестов», хотя в первую очередь он предназначен для штурма различных объектов. В частности, комплекс защищает личный состав и транспортное средство от воздействия различных твердых и тяжелых предметов, а также позволяет при помощи складного трапа преодолевать препятствия, проникать через окна в автобусы, железнодорожные вагоны, постройки на уровне второго-третьего этажа при проведении спецопераций.

Во время подавления протестов этот заградительный автомобиль на базе Ford Explorer действительно появлялся на улицах. Правда, реже, чем его «коллеги» — «Забор-Барьер» на базе пикапа Ford Ranger или безымянные машины , переделанные из ПТРК «Конкурс». Судя по всему, «Рубежей» у силовиков попросту намного меньше.



На снимке — «Забор-Барьер». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Штурмовые» функции новинки не пригодились: у протестующих не было намерений занимать здания, так что штурмовать «Рубежами» оказалось нечего.

ОАО «МЗКТ» — бронеавтомобили «Лис» и Volat V1



Фото: РИА Новости

Впервые белорусские бронеавтомобили на подавлении протестов мы заметили 27 сентября. Тогда коллеги из РИА Новости сфотографировали у дворца Независимости шесть машин — четыре «Лиса» и два Volat V1.

Бронеавтомобиль «Лис-ПМ» — копия российского броневика «Тигр». Минский завод колесных тягачей начал производить эту модель в десятых годах — впервые его показали на выставке вооружений MILEX-2014.

Автомобиль довольно подвижен — развивает скорость до 140 километров в час. Кузов «Лиса» бронирован по пятому классу и держит пули из АКМ, АК-74 и снайперской винтовки Драгунова (за исключением бронебойных термоупрочненных пуль из СВД).

Обычное вооружение «Лиса» — пулеметно-гранатометный модуль, включающий 12,7-миллиметровый пулемет НСВ и 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. Однако гранатометов на фото не видно, зато НСВ различимы отчетливо.

Бронеавтомобиль Volat V1 — не копия, а чисто белорусский проект от конструкторов МЗКТ. Машина создана в 2016 году, впервые ее показали на выставке Eurosatory в Париже, потом на MILEX-2017. Скорость машины составляет 120 километров в час по шоссе, бронирование — по четвертому классу (пули ПКМ и СВД не держит, но может защитить от автоматных пуль 5,45×39 и 7,62×39). Автомобиль способен перевозить до 10 человек. Вооружение — тот же крупнокалиберный пулемет НСВ.

Если судить по выбранным для санкционного списка компаниям, то использовавшаяся для подавления протестов техника, видимо, играла не основную роль при попадании под санкции. Так, среди предприятий, привлекших внимание Евросоюза, нет производителей тех же комплексов «Забор-Барьер» , отсутствуют производители автозаков и нет ни слова о разработчиках и производителях белорусских водометов «Цунами» . Возможно, причина включения в список была иной.