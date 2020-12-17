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Макей обсудил с представителем Ватикана ситуацию с положением костела в Беларуси

17.12.2020 20:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился 17 декабря в Минске с апостольским нунцием в Великобритании, архиепископом Клаудио Гуджеротти, который прибыл в Беларусь в качестве специального посланника папы римского Франциска.

Макей обсудил с представителем Ватикана ситуацию с положением костела в Беларуси
Фото пресс-службы МИД Беларуси

Основными темами переговоров стали текущая международная ситуация, актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, отношения Беларуси со Святым престолом, сообщает пресс-служба МИД.

«Стороны подтвердили взаимную настроенность на активизацию белорусско-ватиканского взаимодействия в целях обеспечения дальнейшей положительной динамики двустороннего сотрудничества, а также укрепления межконфессионального диалога, мира и согласия», — говорится в сообщении.

Как пояснила пресс-служба Ватикана, архиепископ Клаудио Гуджеротти направлен в Минск, чтобы выразить озабоченность папы Франциска ситуацией в стране.

Гуджеротти встретился с Александром Лукашенко, который поблагодарил архиепископа за приезд, назвав его визит в Минск «хорошим знаком». «Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть», — заявил он.

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки, заявив, что его паспорт недействительный. После этого костел стал гораздо смелее и более открыто осуждать насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и в целом различные проявления репрессий со стороны государства.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси с июля 2011 года по ноябрь 2015-го, а затем служил на такой же должности в Украине. 4 июля 2020 года папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

В прошлый раз визит представителя Ватикана высокого ранга в Беларусь состоялся осенью. 11—14 сентября Беларусь посещал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он приезжал, чтобы решить проблему с фактически изгнанным из страны главой католического епископата Беларуси, митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, однако изменить ситуацию не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Владимир Макей встретился 17 декабря в Минске с апостольским нунцием в Великобритании, архиепископом Клаудио Гуджеротти, который прибыл в...
 
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