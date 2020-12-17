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Сахарный комбинат поручил уволить всех игроков и сотрудников «Городеи» в связи с реорганизацией

17.12.2020 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В футбольный клуб «Городея» на имя директора клуба Марченко пришло письмо от сахарного комбината с поручением уволить игроков и сотрудников клуба в связи с реорганизацией.


Также в письме сообщается, что все выплаты работникам должны быть произведены не позднее дня увольнения.

В сезоне-2020 «Городея» стала 13-й. Следующий сезон должен стать для «сахарников» 6-м в высшей лиге.
 
 
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В футбольный клуб «Городея» на имя директора клуба Марченко пришло письмо от сахарного комбината с поручением уволить игроков и сотрудников клуба в связи с...
 
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