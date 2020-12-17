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Правозащитники назвали имена новых политзаключенных. Сейчас их 157

17.12.2020 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси появились еще двое политических заключенных.



Это Тихон Клюкач и София Малашевич, которые 6 сентября на «Марше единства» в Минске рисовали баллончиком с краской по щитам спецсредств заграждения.

Тихона и Софию обвиняют по ч. 1 ст. 342 (организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Они содержатся в СИЗО Жодино.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси появились еще двое политических заключенных.
 
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