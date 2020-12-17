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Очень много карри. В Гомеле открылось кафе индийской кухни (но пока не для белорусов)

17.12.2020 20:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле заработало кафе индийской кухни. Пока его могут посещать только иностранные студенты из Индии и Шри-Ланки. Но вскоре экзотические блюда смогут попробовать и белорусы.


Фото: 34travel.me

Кафе под названием Taste of India (Вкус Индии) в здании общежития на Речицком проспекте, где проживают иностранные студенты Гомельского медуниверситета, открыла частная индийская компания.

— В нашем вузе учатся 800 иностранных студентов — больше половины из них — это студенты из Индии и Шри-Ланки. Поскольку их кухня отличается от европейской, то вопрос питания для них стоял остро. В Беларуси им приходилось готовить самим. Теперь же они могут не тратить на это время, а просто купить уже готовые привычные блюда, — рассказал TUT.BY декан факультета иностранных студентов Виктор Мельник.

В меню студенческого кафе много карри, овощей, риса, бобовых и всевозможных специй.

Готовить блюда для студентов будет специально командированный из Южной Индии шеф-повар.

Цены — демократичные.

Посещать кафе пока смогут лишь студенты, проживающие в общежитии. Но вскоре индийскую еду планируют доставлять и в буфеты учебных корпусов медуниверситета, так что попробовать ее сможет любой желающий.

 
Теги: Гомель
 
 
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Готовить блюда в кафе будет специально командированный сюда шеф-повар из Южной Индии.
 
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