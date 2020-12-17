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Очень много карри. В Гомеле открылось кафе индийской кухни (но пока не для белорусов)
Источник материала: Tut.by
В Гомеле заработало кафе индийской кухни. Пока его могут посещать только иностранные студенты из Индии и Шри-Ланки. Но вскоре экзотические блюда смогут попробовать и белорусы.
Кафе под названием Taste of India (Вкус Индии) в здании общежития на Речицком проспекте, где проживают иностранные студенты Гомельского медуниверситета, открыла частная индийская компания.
— В нашем вузе учатся 800 иностранных студентов — больше половины из них — это студенты из Индии и Шри-Ланки. Поскольку их кухня отличается от европейской, то вопрос питания для них стоял остро. В Беларуси им приходилось готовить самим. Теперь же они могут не тратить на это время, а просто купить уже готовые привычные блюда, — рассказал TUT.BY декан факультета иностранных студентов Виктор Мельник.
В меню студенческого кафе много карри, овощей, риса, бобовых и всевозможных специй.
Готовить блюда для студентов будет специально командированный из Южной Индии шеф-повар.
Цены — демократичные.
Посещать кафе пока смогут лишь студенты, проживающие в общежитии. Но вскоре индийскую еду планируют доставлять и в буфеты учебных корпусов медуниверситета, так что попробовать ее сможет любой желающий.
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Готовить блюда в кафе будет специально командированный сюда шеф-повар из Южной Индии.
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