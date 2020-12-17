Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат «Мы — настоящие герои! А вы?»



На плакате в том числе есть баскетболистка Елена Левченко, Мария Колесникова, академик Александр Мрочек, фотокорреспондент https://t.co/SAPdczGoiG Вадим Замировский, Нина Багинская и другие. pic.twitter.com/k8mQAMkrX0