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«Мы — настоящие герои! А вы?»
Источник материала: Хартия'97
«Мы — настоящие герои! А вы?»
Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат.
Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат.
На плакате в том числе есть баскетболистка Елена Левченко, Мария Колесникова, академик Александр Мрочек, фотокорреспондент tut.by Вадим Замировский, Нина Багинская и другие.
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Жители Новой Боровой повесили на ограждение плакат.
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